Dopo il matrimonio con Rita, Diego Abatantuono si è rifatto una vita con Giulia Begnotti, l’attuale compagna con cui ha costruito una storia d’amore ormai trentennale. Dalla loro relazioni sono nati i figli Matteo e Marco, che si aggiungono a Marta, che l’attore di Ecceziunale Veramente aveva avuto dalla precede storia con la prima moglie. Oggi Diego Abatantuono è felice e appagato dalla sua relazione con Giulia, non potrebbe chiedere di meglio e tende a proteggere tutto ciò di prezioso che hanno costruito negli anni.

Con un velo di mistero ed un po’ di sana ironia, Diego si sbottona pochissimo per quanto concerne la vita privata. “Ho la sindrome di Marlon Brando”, dice divertito in una intervista a Oggi. “Lui odiava il fatto di essere bello ed io pure. Sono fatto così e allora ingrasso apposta, almeno lascio qualcosa anche agli altri”, scherza l’attore. Alla sua Giulia però piace così come è sempre. Soprattutto intellettualmente non ha rivali.

Diego Abatantuono tra vita sentimentale con Giulia Begnotti e figli: “Una volta mi proposero un film…”

Poi Diego Abatantuono è anche un padre straordinario, lo sa bene la sua compagna Giulia Begnotti. Per viverseli, ha detto parecchi no durante la carriera, una scelta che rivendica orgogliosamente. E quindi l’aneddoto sulla proposta di Pupi Avati, declinata senza pensarci due volte. “Mi propose un film per luglio e agosto e io dissi no perché i miei figli erano alle medie e sarebbero stati in vacanza in quel periodo. Io ho sempre trascorso con loro le estati.

Una scelta presa con serenità, per la gioia dei figli e della sua compagna Giulia Begnotti. “Io volevo stare coi miei figli e ora che ho 65 anni non ho il rimpianto, molto diffuso tra i colleghi, di non aver vissuto appieno i miei ragazzi”.

