Tutto su Giulia Cavaglià, l’ex fidanzata di Federico Chimirri

Federico Chimirri è un nuovo concorrente del Grande Fratello e pare entri nella casa più spiata d’Italia con il cuore libero. Tuttavia, nel suo passato, ha avuto una relazione importante con un volto molto conosciuto dal pubblico di canale 5. Federico Chimirri, infatti, è stato fidanzato con Giulia Cavaglià che ha un passato a Uomini e Donne e che è davvero molto conosciuta dai fan del dating show di canale 5. Giulia Cavaglià è nata a Viterbo nel 1995 e ha una famiglia molto unita. Giulia ha una sorella più grande a cui è estremamente legata. Negli anni, poi, insieme alla propria famiglia si è trasferita a Torino. E’ laureata in Design della Comunicazione allo IED e, conclusi gli studi, ha lavorato come responsabile marketing, modella e social manager.

Giulia è diventata un volto noto del piccolo schermo partecipando a Uomini e Donne. Scende le scale nel 2018 per corteggiare Lorenzo Riccardi senza riuscire a conquistarlo. Successivamente, torna nel programma come tronista e conclude il proprio percorso scegliendo Manuel Galiano con cui la storia finisce poco tempo dopo.

Giulia Cavaglià e la storia con Federico Chimirri

Conclusa l’esperienza a Uomini e Donne, Giulia Cavaglià continua a lavorare sui social dove è molto seguita. Nella vita di tutti i giorni, lontano dalle telecamere, trova l’amore con Federico Chimirri. I due condividono tanto sui social della loro relazione, compresi i momenti difficili. La coppia, infatti, prima di lasciarsi definitivamente, ha affrontato una grave crisi che li aveva portati ad allontanarsi condividendo un annuncio sui social.

Superata la crisi, la coppia era tornata ufficialmente insieme fino all’annuncio ufficiale che ha sancito definitivamente la rottura. “Il gossip non mi appartiene ma sono tanti giorni che mi chiedete e penso sia giusto dirvelo. Tra me e Giulia la storia è chiusa completamente da circa due mesi. Vi ringrazio in anticipo per la vostra comprensione in questo momento”, le parole di Federico a febbraio 2024.

