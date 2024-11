Tutto ciò che sappiamo su Giulia, la metà della mela di Francesco Gabbani

Da qualche anno a questa parte, il cuore di Francesco Gabbani batte per la misteriosa e dolce Giulia, la fidanzata con cui ha trovato l’equilibrio perfetto. Il cantante toscano è entusiasta della relazione costruita con colei che avrebbe definito “l’altra metà della mela”. Una ragazza semplice, riservata e discreta, incontrata per caso durante l’estate. Da quando si sono conosciuti non si sono più lasciati, per la gioia dei fan di Francesco Gabbani che speravano trovasse la persona giusta dopo la rottura con l’ex Dalila.

Agata, chi è e com'è morta mamma di Ada Alberti: il grave lutto/ "Ora sei guarita dalla malattia e libera"

“Sono felicemente fidanzato. Si chiama Giulia, lei è di Saronno, io di Carrara, ma ci siamo conosciuti a Pizzo Calabro. Lei stava lavorando in ambito registico. Ci siamo incontrati ed è il mio grande amore”, aveva spiegato lui ospite di Radio Deejay in una intervista del 2023. A quanto pare Giulia è una ragazza molto timida, per questo motivo in questi anni si è vista di rado.

Tumore Emma Marrone, choc a This Is Me: "Ad Amici non l'ho detto a nessuno"/ "Solo Maria De Filippi sapeva"

Francesco Gabbani, c’è Giulia dopo la rottura con l’ex fidanzata Dalila

Ad ogni modo Francesco Gabbani avrebbe già fatto le presentazioni in famiglia, d’altronde vuole viversi appieno questo amore e tutti attorno a lui sono entusiasti della relazione con la fidanzata. Giulia, come dicevamo, è arrivata dopo la rottura con l’ex Dalila. “Abbiamo rischiato di lasciarci diverse volte, mi urlava che se andava via sarei rimasto solo perché nessuna mi avrebbe sopportato”, confessò lui in una intervista.

Oggi, la storia con Dalila fa parte del passato. Il presente e il futuro di Francesco Gabbani è rappresentata dalla sua dolce metà Giulia, con la quale spera di andare avanti a lungo. O come si dice in questi casi… per sempre. Al cantante di Occidentali’s Karma e la sua fidanzata non possiamo che augurargli il meglio.

NOI E... 2024, EVENTO UNICEF CONDOTTO DA MARA VENIER: DIRETTA/ Apre le danze Riccardo Cocciante