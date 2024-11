Feisal Bonciani imiterà Ray Charles nell’ultima puntata della trasmissione Tale e Quale Show 2024, puntata – ovviamente in prima serata – di venerdi 8 Novembre 2024 che vede la conduzione di Carlo Conti e tanti ospiti speciali per una puntata che si preannuncia davvero scoppiettante. Una puntata interessante e che deciderà il vincitore finale del talent.

Feisal Bonciani è una delle belle rivelazioni di questa edizione, era sconosciuto al grande pubblico ma ha subito dimostrato di avere grande talento. Nell’ultima puntata ha dato vita ad uno show sia a livello musicale che di grande energia interpretando Michael Jackson e lasciando la maggior parte del pubblico e della giuria a bocca aperta.

Più volte la giuria, a partire da Alessia Marcuzzi e Panariello durante l’interpretazione di James Brown, ha esaltato lo show del cantante che durante la sua avventura ha raccontato anche della sua infanzia non proprio facile. Feisal è venuto in Italia ed è stato adottato, ma inizialmente era stato abbandonato da due famiglie a causa del colore della pelle. E lui ha raccontato che non è stato semplice accettare ciò.

Feisal Bonciani e il rapporto con Tale e Quale Show 2024

Una prova che si preannuncia molto interessante, sia dal punto di vista vocale che interpretativo e Feisal ha dimostrato di saper dare il meglio di sè durante gli show più complicati. Il ragazzo ha raccontato ai microfoni di Leggo come sta vivendo quest’esperienza a Tale e Quale Show ed ha dichiarato: “La preparazione è bella tosta, proviamo tutti i giorni e non ci si ferma mai. Facciamo lezioni di canto, recitazione e poi dipende, a volte anche il balletto. Ci sono anche confessionali e tutto questo ti aiuta”.

Tale e Quale Show è diventato il trampolino di lancio per Feisal Bonciani che prima era sconosciuto ma ora è volto noto al pubblico nostrano. Raccontando della sua esperienza poi ha spiegato: “Chi giudice temo? Alla fine è un gioco, al massimo giusto Malgioglio che non sono ancora riuscito a convincere. Vediamo se ce la faccio pria della fine, stimo moltissimo comunque sia lui che Panariello e Alessia Marcuzzi, sono un bel gruppo”.

L’esperienza di Feisal fa si che questo ragazzo possa continuare a stupire e anche nell’ultima puntata dove interpreterà Ray Charles incuriosisce molto tutti gli appassionati. Manca poco ormai, siamo alle ultime battute di Tale e Quale Show ed anche Feisal Bonciani vuole chiudere alla grande.