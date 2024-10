Dalla passione per i fornelli nella quiete della propria cucina, alla ‘volta buona’ grazie ad una foto pubblicata sui social. Arriva così Giusina Battaglia agli studi televisivi, come spiegato anche nell’intervista di oggi nel salotti de La Volta Buona di Caterina Balivo. “Mi scrisse sui social il direttore di Food Network chiedendo la ricetta e da lì mi ha fatto una proposta che inizialmente ho rifiutato perchè io volevo fare l’autrice; ero disposta a dare le ricette ma che venissero fatte da uno chef. La richiesta era che invece le facessi io ma non mi sentivo in grado… Un mese e mezzo dopo però mi ha convinto e ho deciso di accettare”.

Giusina Battaglia si commuove: “Non mi racconto sempre, io sono in cucina e basta…”. Queste le parole della giornalista e chef che mette in evidenza come sia ancora oggi incredula di essere arrivata con la forza e bellezza della sua passione ad entrare nelle case degli italiani passando per il piccolo schermo. Un sogno che si realizza grazie ad un semplice gesto, una foto. Da un momento toccante all’altro, arriva il racconto del compleanno dei suoi figli durante il lockdown: “Ora manteniamo questa tradizione, la torta del loro compleanno da quel giorno è sempre la stessa”.

A proposito dei suoi figli, Giusina Battaglia ha raccontato come la gravidanza sia stata particolarmente difficile a causa di un problema sorto proprio durante la gestazione. “Non stavo bene, ho fatto una ecografia di controllo; così emerge un problema che già temevo fosse qualcosa di brutto. Invece si era sdoppiato l’embrione, erano diventati due ma avevo una sola placenta”. La chef ha poi aggiunto: “Non avevano grandi speranze di vita questi bambini, ho subito anche un intervento delicatissimo; il rischio, dato che i bambini non si possono sedare, era che potessero esserci delle lesioni cerebrali. Fortunatamente, anche se le percentuali erano basse, è andato tutto bene e i miei figli sono nati sani”.

Giusina Battaglia ha poi raccontato di un rapporto speciale con un noto attore: “Alessandro Siani? Sono il suo ufficio stampa da 15 anni, siamo cresciuti praticamente insieme. Lui è molto contento del mio percorso, mi dà grande sostegno”. A proposito di Antonella Clerici ha invece raccontato: “E’ stato un vero miracolo; io Antonella la conoscevo tramite la tv e sono sempre stata sua fan. Ho iniziato a fare la giornalista praticamente per lei, è straordinaria!”.