Uomini e Donne, Gloria Nicoletti chiude con Maurizio Rocchi: “Se svelo le tue fantasie hard crolla lo studio”

Nelle scorse puntate di Uomini e Donne è scoppiato il caos sul ‘mutande gate’ tra due protagonisti del Trono Over Gloria Nicoletti e Maurizio Rocchi. Quest’ultimo dopo una accesa discussione ha freddato la dama dicendole: “Mentre eravamo a cena in un ristorante, lei si è seduta sulle mie gambe e le mani sono andare sul ben di dio” scatenando la durissima reazione della dama: “Se c’era l’attrazione sessuale sarei rimasta con te. Ci sono stai baci e abbraccia. Se avessimo fatto l’amore l’avrei detto” Insomma il cavaliere ha sostenuto che la dama avrebbe tentato di ‘mettergli le mani nelle mutande’ circostanza smentita immediatamente da Gloria.

Dopo l’infelice uscita, Gloria Nicoletti ha voluto chiudere definitivamente con Maurizio Rocchi quest’ultimo però non si è rassegnato alla sue scelta e nella puntata di oggi gli ha chiesto delle spiegazioni. La dama non solo è rimasta ferma sul suo punto ma ne è scaturita anche una nuova discussione con la dama che ha rincarato la dose sostenendo che tutto fosse avvenuto solo nella sua testa: “Nelle tue fantasie erotiche oltre quello che hai detto c’era anche oltre che non posso dire in studio perché sarebbe qualcosa che crolla lo studio.”

Chi è Gloria Nicoletti di Uomini e Donne: già in passato è stata nel parterre

Chi è Gloria Nicoletti di Uomini e Donne? La dama non è un volto noto del programma, nata a Roma, ha 44 anni ed è madre di una ragazza di nome Paola, con cui ha un rapporto meraviglioso e che è una studentessa di Giurisprudenza. Il lavoro di Gloria Nicoletti non è noto, ma in passato ha dimostrato una grande passione per il mondo dello spettacolo e per la moda. È da anni nel parterre del Trono Over di Uomini e Donne ed ha frequentato Riccardo Guarnieri, Alessandro Vicinanza, Armando Incarnato e Diego Tavani.