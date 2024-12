Nella casa del Grande Fratello continua a non correre propriamente buon sangue tra due protagonisti, al centro dei giochi fin dall’inizio del programma. Parliamo di Lorenzo Spolverato e Javier Martinez, che continuano a discutere per svariate ragioni. L’ultimo motivo di confronto è nato perché secondo Lorenzo, il pallavolista non sarebbe pienamente leale. Il modello ha esordito dicendo all’argentino di sapere che spesso parla di Shaila Gatta, con la quale proprio il concorrente di Milano ha una relazione, dopo che all’interno della casa del Gran Hermano è scoppiata la passione.

Tra Javier e Shaila c’era stata una breve frequentazione prima che questa si avvicinasse a Lorenzo. “Molti dicono che parli di Shaila e non solo quando te lo chiedono, ma ne parli proprio spesso” ha detto Lorenzo a Javier. Questo ha replicato sottolineando che avendo provato per la ballerina un forte interesse, spesso lo utilizza come metro di paragone per capire se una ragazza gli piaccia o meno all’interno della Casa. Martinez ha poi spiegato di non provare nulla per Shaila e di non essere interessato a lei: “Parlo di questa cosa che c’è stata, non di lei. La Shaila di oggi non mi piace, l’estetica scivola in fondo” ha spiegato Lorenzo.

Lorenzo Spolverato e Javier Martinez, confronto al Grande Fratello: “Sei più furbo di me!”

La spiegazione di Javier Martinez sembra non aver convinto a fondo Lorenzo Spolverato, che ha chiesto anche qualcosa in più al concorrente sul suo rapporto con Chiara e con Helena. Javier ha spiegato di non essere preso da nessuna delle due e Lorenzo ha replicato così: “Vuoi fare la figura del buono e non trattare male Helena, ma nel frattempo provi anche a conoscere Chiara. Secondo me non sei sempre stato chiaro, sei sempre stato buono. Sei un giocatore più accanito di me ma dubito che tu non abbia mai trovato nulla da ridire su nessuno. Vuoi fare il buono ma sei molto più furbo di me”.