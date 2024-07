Grande Fratello 2024, perchè Ron Moss escluso dal cast?/ L’indiscrezione

Ron Moss, celebre attore e protagonista indiscusso della serie Beautiful, è stato ufficialmente escluso dal Grande Fratello 2024. La nuova stagione si avvicina velocemente e gli spettatori del reality più amato d’Italia non vedono l’ora di vedere chi saranno i concorrenti dello show di Alfonso Signorini, che, come al solito, andrà in onda su Canale 5. Una delle voci che giravano era quella di Ron Moss, che ha interpretato per lunghi anni Ridge nella soap di Beautiful.

Nicole Murgia e Edoardo Sanson si sono già lasciati?/ "Storia finita, ecco perché": l'indiscrezione

Il comunicato sulla sua esclusione dal Grande Fratello 2024 è stato diffuso da Giuseppe Candela, che ha fatto sapere agli spettatori che il famoso Ron Moss non sarà presente “per ragioni di budget”. Una delusione per i fan della serie iniziata nel lontano ’87 e che ancora oggi viene trasmessa ogni giorno su Canale 5. Purtroppo, però, il cachet di Ron Moss sarebbe stato troppo alto, con cifre impossibili da sostenere dati i soldi limitati per il programma. Ormai, infatti, i super VIP chiedono un compenso molto alto, con contratti galattici per prestare la loro figura nel reality.

Ex Grande Fratello 2024, Giselda Torresan ‘attacca’ Greta Rossetti: “Dov’è il padre?”/ Lei: “Insensibile!”

Grande Fratello 2024, spuntano i primi nomi per la nuova edizione

Intanto, dietro le quinte del Grande Fratello 2024 cominciano a delinearsi i nuovi profili dei concorrenti. Alfonso Signorini, questa volta non vuole proprio sbagliare e a differenza di quello che è successo nelle scorse edizioni, vorrebbe creare un cast positivo, motivo per il quale aveva puntato sull’eccezionale Ron Moss. L’ultima stagione, infatti, non ha convinto il pubblico, che è rimasto alquanto dubbioso per i continui aggiustamenti fatti durante il reality, come ad esempio il ripetuto andirivieni di Beatrice Luzzi dentro e fuori dalla casa, oppure, alcune palesi preferenze della produzione nei confronti di certi personaggi che creavano odience.

Edoardo Tavassi attacca Alfonso Signorini: "Ha sbagliato dopo il Grande Fratello"/ Lo sfogo durissimo

Proprio per questo è stato fatto il nome di Ron Moss, un big della televisione internazionale e uomo tutto d’un pezzo: sempre educato e pronto a raccontarsi. Un accordo saltato all’ultimo minuto e un altro personaggo da accalappiare per rendere i nuovi mesi al Grande Fratello 2024 interessanti e indimenticabili. Insomma, dopo il rifiuto di Al Bano alla casa del GF, anche quello del leggendario Ron Moss, che ha deluso il pubblico speranzoso di vederlo tra i vipponi. Niente, però, è ancora perduto: tra i nomi possibili dei nuovi concorrenti spunta l’attore che interpreta Fikret in Terra Amara e Luca Vezil, ex fidanzato di Valentina Ferragni, che però non sembra voler avere niente a che fare con il programma.











© RIPRODUZIONE RISERVATA