Il Grande Fratello 2024 non trova pace, in termini di palinsesto. Stando agli ultimi rumor, un nuovo ribaltone dal punto di vista della programmazione potrebbe interessare proprio il reality condotto da Alfonso Signorini. Dal lunedì canonico – con doppio appuntamento al giovedì – siamo passati in poche settimane dalla rimozione del secondo giorno al passaggio al martedì sera per lasciare il posto a La Talpa 2024.

Stando a quanto riporta il sito Davide Maggio, sarebbe stato nuovamente cancellato il doppio appuntamento con il Grande Fratello 2024. Niente più sfida a Ballando con le stelle al sabato sera; i vertici Mediaset avrebbero fatto dietrofront e scelto di andare in onda direttamente la prossima settimana e non più di martedì. Conclusa l’avventura de La Talpa 2024 – non fortunata dal punto di vista degli ascolti – torna libero lo slot del lunedì sera che sarà dunque nuovamente occupato dal reality condotto da Alfonso Signorini.

Grande Fratello 2024, torna l’appuntamento al lunedì ma niente duello con Ballando con le stelle

Ma perchè questo nuovo cambio di programmazione per il Grande Fratello 2024, non tanto per il ritorno al lunedì quanto per la cancellazione del doppio appuntamento al sabato? Anche in questo caso la matrice sembrano essere gli ascolti non proprio convincenti; soprattutto in relazione ad uno scontro non da poco proprio nello slot del fine settimana dove, alla concorrenza, andrebbe in onda Ballando con le stelle 2024. Il talent di Milly Carlucci macina consensi e soprattutto share; valori troppo alti e ‘rischiosi’ per il Grande Fratello 2024 che nel corso di questa edizione, anche in assenza di particolari outsider, ha faticato a mantenere alto il livello di spettatori. Vedremo se questo nuovo cambio di programmazione per il Grande Fratello 2024 porterà benefici dal punto di vista del seguito.