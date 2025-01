Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli sono sempre più vicini nella casa del Grande Fratello. L’ex di Federico dopo essersi avvicinato a Mariavittoria e Zeudi è pronto a lanciarsi in una conoscenza più approfondita con Chiara. I due si ritrovano spesso a chiacchierare da soli sia in camera da letto che in giardino e negli ultimi giorni hanno avuto modo di confrontarsi su come si sta evolvendo il loro rapporto. In particolare Alfonso ha confessato a Chiara di essere interessato a lei, ma di essere al tempo stesso molto frenato. Non è dato sapere e capire il perchè, anche se le parole di Alfonso lasciano spazio ad una profonda riflessione. “Riesco a stare bene solo quando faccio tutto quello che voglio fare” – ammette Alfonso che nel corso di queste settimane comincia a sentire il peso del giudizio altrui.

Allora Chiara lo interrompe chiedendogli apertamente “su cosa ti sei limitato?” con Alfonso che replica “con te mi sono limitato tantissimo”. Non solo, l’ex concorrente di Temptation Island ammette di essere molto arrabbiato con se stesso perchè sta facendo una cosa che non è da lui.

Grande Fratello, Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli sono una nuova coppia?

La volontà di Alfonso D’Apice nella casa del Grande Fratello è quello di tornare ad essere al più presto come era all’inizio per viversi appieno questa avventura ed anche la conoscenza con Chiara Cainelli. I limiti che vive Alfonso nella conoscenza con Chiara non sono legati o causati dalla ragazza, ma semplicemente da un problema personale del ragazzo che è pronto a tutto per risolvere la cosa. In realtà Chiara non ha molto apprezzato i modi con cui Alfonso si è avvicinato a lei visto che in un momento di confronto si è lasciata scappare: “Se volevi passare del tempo con me bastava dirlo”.

Chissà che dopo questo chiarimento Chiara ed Alfonso non possano lasciare da parte le incomprensioni ed iniziare a conoscersi in modo del tutto naturale. Che dite: nascerà o meno una nuova coppia nella casa?