E’ tempo di confessioni per Amanda Lecciso al Grande Fratello. La sorella di Loredana Lecciso si è sbottonata parlando d’amore in camera da letto con l’amico Javier Martinez con cui ha legato molto sin dal suo ingresso nella casa più spiata d’Italia. I due sono grandi amici e in diverse occasioni si sono supportati e incoraggiati in questa avventura televisiva, ma questa volta Amanda ha aperto il suo cuore spiegando i motivi per cui è molto frenata nei sentimenti. Il pallavolista ha notato il freno a mano tirato dall’amica e per questo motivo ha pensato di darle dei consigli.

Per Javier è assolutamente sbagliato precludersi delle possibilità o delle conoscenze, anzi ha esortato Amanda a non chiudersi a ricco, ma di lasciarsi andare cercando poi di capire nel tempo se quella è la persona giusta oppure no. “Potresti dare qualche chance in più” – ha detto Javier ad Amanda sottolineato – “Magari potrebbe essere l’uomo della tua vita e, per una tua chiusura, non lo accogli”.

Amanda Lecciso al Grande Fratello: “A me le cose devono sconvolgermi”

In realtà Amanda Lecciso non è dello stesso parere e cerca di spiegare la sua visione dell’amore a Javier nella casa del Grande Fratello. La sorella di Loredana Lecciso ha confessato di aver conosciuto qualcuno negli ultimi anni, ma nessuno di loro è riuscito a fare breccia nel suo cuore. “A me le cose devono sconvolgermi, altrimenti non ne vale la pena” – ha detto Amanda che una sola volta ha provato qualcosa di speciale dopo tanto tempo per un uomo.

Non solo, Amanda ha aggiunto: “non ho mai inseguito nessuno. Non mi affascina un uomo che non è attratto in egual modo da me”. Infine parlando della caratteristiche che cerca in un partner ha confessato che vorrebbe un uomo che la faccia sentire serena, tranquilla e sicura. Riuscirà a trovarlo?

