Nelle scorse ore Amanda Lecciso si è lasciata sfuggire alcune rivelazioni al Grande Fratello durante una chiacchierata con Luca Calvani, Stefania Orlando, Eva Grimaldi ed Helena Preste. Ha rivelato di essere rimasta delusa dal comportamento di alcuni gieffini, da alcuni concorrenti se lo aspettava ma da altri assolutamente no. Dopo l’ultima puntata del reality la sorella di Loredana Lecciso e Shaila Gatta hanno preso le distanze l’una dall’altra nella casa più spiata d’Italia e il loro allontanamento ha avuto delle conseguenze, come il distacco di Lorenzo Spolverato nei confronti di Amanda.

Zeudi Di Palma contro Maxime Mbanda al GF: "Taci se non sai"/ "Fai la persona onesta e dì la verità"

Era nata una bella amicizia tra Amanda Lecciso e Lorenzo Spolverato al Grande Fratello, i due si ritagliavano spesso dei momenti per chiacchierare e sostenersi a vicenda ma il loro rapporto ha subito una battuta d’arresto da quando lei e l’ex velina si sono allontanate. La gieffina ci ha tenuto a precisare che non le importa nulla di Shaila perché si è rivelata per quella che è realmente, ma considera Lorenzo una persona importante ed è molto dispiaciuta per il fatto che il loro legame si sia rovinato.

Mariavittoria scarica Tommaso Franchi al Grande Fratello?/ "Forse non sto facendo abbastanza per te"

Amanda Lecciso delusa da Lorenzo Spolverato al Grande Fratello, lo sfogo della gieffina

Quando durante il suo sfogo Amanda Lecciso ha detto di essere delusa da Lorenzo Spolverato, Stefania ha cercato di farle capire che è normale che le persone prendano posizione. A detta sua dopo che lei ha litigato con Shaila Gatta il suo fidanzato sente di doversi schierare dalla sua parte, prendendo quindi le distante dalla Lecciso.

Helena Prestes invece non la pensa come la Orlando, a parer suo le cose si possono separare e non è necessario prendere le difese dell’amica o della fidanzata. Vedendo Amanda davvero dispiaciuta la modella brasialiana le ha detto che molte volte ha provato ad avere un chiarimento con Lorenzo Spolverato, però non è servito a nulla. La Lecciso ha quindi ribadito che per lei il gieffino è davvero un amico, il loro non è un rapporto nato per il gioco. Ai suoi compagni di avventura ha poi svelato che vorrebbe parlare con Lorenzo, però non riesce ad agire. Stefania le ha consigliato di chiarire il suo pensiero, a quel punto sarà anche libera di chiudere.

Maxime Mbanda attacca Zeudi Di Palma al Grande Fratello/ "Hai preso troppe confidenze"