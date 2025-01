Grande Fratello, Javier Martinez confessa a Helena Prestes: “Con Zeudi Di Palma c’è molto trasporto”

Il ritorno di Helena Prestes nella Casa più spiata d’Italia ha spinto Javier Martinez, uno dei suoi amici più fraterni, a spiegarle cosa sta succedendo tra lui e Zeudi Di Palma e qual è il tipo di rapporto che si sta creando tra di loro. Il pallavolista argentino, infatti, ha spiegato che prova dei forti sentimenti nei confronti di Miss Italia ma che è ancora presto parlare di vera e propria infatuazione. Con sincerità, Javier rivela che lui e Zeudi avevano pianificato uno scherzo per far credere alla modella che tra loro fosse successo qualcosa. Tuttavia, temendo di ferire i suoi sentimenti o di generare malintesi, il piano è stato abbandonato prima di essere messo in atto.

Innanzitutto in maniera schietta e diretta le ha confessato che lui e Zeudi volevano farle uno scherzo per far credere alla modella che tra di loro fosse successo qualcosa. Tuttavia, temendo di ferire i suoi sentimenti o creare malintesi hanno lasciato perdere. E subito dopo Javier Martinez sul rapporto con Zeudi Di Palma al Grande Fratello ha rivelato che tutto è nato durante la festa romana quando scherzando sul fatto che tra di loro potesse nascere qualcosa si sono trovati a letto insieme ed è scattato un abbracciato molto sentito. Alla fine Javier ha confessato: “Ho sentito un trasporto nei suoi confronti” aggiungendo però che non significa nulla, per il momento, non è scattata nessuna scintilla ma sicuramente la giovane modella gli ha fatto emergere emozioni inaspettate.

Chiarito il rapporto con Zeudi Di Palma, Javier Martinez ha voluto tranquillizzare Helena Prestes che tutto ciò non avrà alcuna influenza sul loro di rapporto e che non cambierà nulla anche se Zeudi a poco a poco per lui sta diventando una persona importante. Le rassicurazioni di Javier non hanno convinto molto Helena che è rimasta scettica ed ha rivelato quanto sia difficile per lei affrontare certi argomenti. La modella brasiliana ha chiesto: “Tu sei interessato a Zeudi?” “Non fare domande affrettate” è stata l’immediata risposta di Javier, ribadendo quanto sia leggera la sua conoscenza con la miss. Il confronto tra i due si chiuso con un tenero abbraccio.