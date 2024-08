Lino Giuliano del Grande Fratello e Alessia Pascarella sono una coppia fake? L’indiscrezione uscita nelle ultime ore sta facendo scuotere la testa a tutti quelli che in questo periodo si sono appassionati alla loro storia, ormai finita in malo modo. L’ex fidanzato di Temptation Island è appena diventato uno dei concorrenti ufficiali del Grande Fratello, ma stanno aumentando i rumor che dicono che il tutto sia solo un’invenzione di Alfonso Signorini. Appena finito il reality dei sentimenti, si sono diffuse le indiscrezioni sulla partecipazione della coppia al Grande Fratello, sulla falsa riga di quanto era successo un anno fa con Mirko Brunetti e Perla Vatiero, che hanno visto ad un certo punto l’entrata dell’ex tentatrice Greta Rossetti.

Un triangolo che anche stavolta potrebbe venire completato con l’ingresso sia di Alessia Pascarella sia della single Maika Randazzo, con la quale Lino ha avuto una breve frequentazione subito dopo il reality. Quello che fa preoccupare i fan, però, è la possibilità che tutto ciò sia solo una sceneggiata che ricalca le stesse dinamiche della scorsa edizione del Grande Fratello, ipotesi che vedrebbe al centro Alfonso Signorini come direttore di questa messa in scena. In effetti, nelle ultime ore anche Alessandro Rosica ha parlato di un teatrino che Lino e Alessia avrebbero creato ad hoc con il sostegno di Signorini per entrare al GF con una dinamica che funziona benissimo per gli ascolti del pubblico.

L’esperto di gossip si è lasciato andare con una dichiarazione pesante sul Grande Fratello, dicendo che la vicenda è già stata pianificata come una vera e propria telenovela per fare spettacolo, con tanto di litigi e colpi di scena annessi. Se è vero che il triangolo ricalca perfettamente quello dello scorso anno è anche vero che a Temptation Island questo “trio” si può creare con molta facilità, dato che fidanzati e fidanzate sono, appunto, tentati dai vari single. Oltretutto si parla anche di un incontro a Roma in cui secondo Rosica, Lino e Alessia si sarebbero visti per parlare della situazione Grande Fratello.

La Pascarella avrebbe poi accusato Siria Pingo di essere la talpa dell’esperto di gossip, tanto da essere stata poi esclusa dal gruppo Whatsapp delle ragazze post reality. Siria però non ha accettato quanto successo e ha fatto uscire un annuncio dicendo di non essere lei l’informatrice di tutto. La fidanzata di Matteo Vitali ha pregato Alessandro Rosica di ripubblicare il messaggio: “[…] mi hanno attaccata dicendo di essere stata io insieme a Matteo, ti volevo chiedere se gentilmente potresti smentire la cosa”. Una versione dei fatti che ha messo un grosso dubbio a tanti dei fan del programma, che ora si chiedono cosa sia vero e cosa sia falso.