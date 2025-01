Mariavittoria Minghetti in crisi per Amanda Lecciso al Grande Fratello. Ma, facciamo un passo indietro. Nei primi mesi all’interno della Casa più spiata d’Italia, Amanda e Mariavittoria avevano costruito una forte amicizia, formando un trio inseparabile con Jessica Morlacchi. Nell’ultimo periodo, però, Amanda si era avvicinata sempre di più a Helena Prestes, storica rivale di Jessica. Anche Luca Calvani, molto vicino alla Morlacchi, si era schierato con Helena, dando vita a due fazioni distinte in Casa. Di conseguenza, Jessica e Mariavittoria hanno accusato Amanda di averle ‘abbandonate‘ per unirsi alla brasiliana, solo perché popolare fuori dalla Casa.

Dal canto suo, Amanda si è giustificata dicendo di essersi legata ad Helena perché è stata l’unica a starle vicina in un momento difficile. Adesso, però, la rabbia di Mariavittoria sembra lasciare spazio alla nostalgia e alla mancanza della sua amica, soprattutto dopo l’uscita di Jessica. Durante la diretta del Grande Fratello di giovedì 16 gennaio, la Morlacchi ha avuto un acceso confronto con Amanda, lasciando Mariavittoria piuttosto amareggiata. Il giorno dopo la puntata, infatti, la 31enne romana si è sfogata con Maxime Mbanda, crollando in un pianto liberatorio.

Mariavittoria Minghetti crolla al Grande Fratello: “Voglio fare pace con Amanda Lecciso”

Per Maxime e Mariavittoria Minghetti, Amanda Lecciso era visibilmente delusa e giù di morale durante lo scontro con Jessica Morlacchi in puntata ed entrambi si sono detti dispiaciuti per il brutto momento che sta vivendo in Casa. “Mi dispiace, ci siamo allontanate, ma credo che lei debba mettersi in discussione. Però ieri sono stata contenta che si siano abbracciate con Jessica”, ha detto Mariavittoria non riuscendo a trattenere le lacrime. “In realtà le voglio bene. Questa conversazione mi ha fatto venire voglia di andare a dirle che le voglio bene”, ha poi aggiunto la fidanzata di Tommaso Franchi.

A quel punto, Maxime ha cercato di consolarla, dicendole che apprezza molto il suo lato sentimentale. Insomma, è evidente che a Mariavittoria manchi davvero la sua amica, e una riconciliazione tra le due sembra sempre più vicina. Resta da vedere come potrebbe reagire Jessica, ormai fuori dalla Casa. La cantante, infatti, ha dichiarato di non voler più avere nulla a che fare con Amanda. Non solo, recentemente, aveva anche avvertito Mariavittoria di non lasciarsi influenzare da altre persone, lasciando intuire che non gradirebbe affatto un riavvicinamento tra le due ex amiche. Ad ogni modo, non resta che seguire le prossime puntate del Grande Fratello per scoprire come si evolverà la situazione.