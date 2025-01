Ancora scontro tra Jessica Morlacchi e Amanda Lecciso al Grande Fratello. Alfonso Signorini ha fatto rientrare la cantante per un confronto con la sorella di Loredana, con la quale era inizialmente molto amica per poi allontanarsi sempre di più. Jessica Morlacchi è rientrata per togliersi qualche sassolino dalla scarpa, “Ce ne ha per tutti“, ha fatto sapere il conduttore al pubblico durante la diretta di oggi, giovedì 16 gennaio 2025. Inutile dire che sono immediatamente partite le critiche dal web, dove i fan giudicano male questi continui rientri della Morlacchi, che peraltro si è auto-eliminata! Ma andiamo a scoprire cos’aveva di tanto urgente da dire ad Amanda Lecciso.

“Ho visto un video in cui dici: Ma Helena forse è piú buona di me, io non ho sofferto l’ uscita di Jessica, forse lei è piú buona di me” ha esordito Jessica Morlacchi, con la quale è molto arrabbiata per la mancata difesa da parte sua durante l’ormai arcinoto episodio del pane e del bollitore con Helena Prestes. Anzi, la cantante avrebbe accusato Amanda Lecciso di aver addirittura minimizzato il gesto della modella, facendola sentire poco importante.

Amanda Lecciso non le ha mandate a dire all’amica, rispondendole a tono su quanto successo durante la loro convivenza nella casa del Grande Fratello: “Io non ti ho riconosciuta quando hai iniziato ad attaccare Helena, ti ho vista diversa da come ti ho vista all’inizio”, ha detto: “C’è una parte di te bella e una orribile, pesante che non ho apprezzato”. Amanda Lecciso è stata dunque molto sincera nel dire all’amica cosa non è bello da vedere, e anche durante il percorso nella casa le ha sempre fatto presente quando sbagliava.

“Con Helena è stato il contrario” ha continuato Amanda Lecciso, “ho conosciuto un lato brutto e poi pian piano si è creato un rapporto e ho scoperto la sua dolcezza.” ha raccontato Amanda Lecciso dopo che Jessica Morlacchi le ha fatto una domanda sull’amicizia esplosa con la modella. Alla fine del confronto, Alfonso Signorini ha chiesto a Jessica Morlacchi cosa ne pensasse della sorella di Loredana, con un focus sul “voler bene” ed ecco la risposta: “Amanda non mi ha voluta bene, quando ho avuto bisogno delle mie amiche, che sono Mariavittoria e Pamela, Amanda non c’era.”