La casa del Grande Fratello si prepara ad accogliere nuovi concorrenti? Da settembre il reality show di Alfonso Signorini ha le porte sempre aperte e, indiscrezione dell’ultim’ora, sembra proprio che possano varcare la porta rossa due vecchie conoscenze. Deianira Marzano sul suo profilo Instagram scrive: “Un’ex coppia del GF, la cui storia è ormai terminata, avrebbe ricevuto dagli autori la proposta di entrare nella casa come unico concorrente”.

Calo ascolti al Grande Fratello, Signorini lancia l'operazione 'nostalgia'/ Torna anche Maria Teresa Ruta ma…

Ma chi è questa fantomatica ex coppia del Grande Fratello che potrebbe rientrare addirittura come concorrente unico? Si potrebbe ipotizzare che questa ex coppia sia Alessio Falsone e Anita Olivieri. La loro relazione è nata davanti le telecamere. Lei ha lasciato il suo fidanzato storico per viversi una nuova avventura con Alessio. Peccato che fuori dalla casa la loro relazione sia durata pochissimo. Che siano finalmente pronti a rimettersi in gioco?

Pamela Petrarolo contro Amanda Lecciso sul caso Helena Prestes: "Incoerente"/ "Fai la ramanzina ma poi..."

Anita Olivieri e Alessio Falsone pronti a tornare come nuovo concorrente Grande Fratello? L’ipotesi

L’ipotesi è sul tavolo: Anita e Alessio al Grande Fratello come concorrente unico sarebbe l’idea degli autori per risollevare le sorti di un programma che sta colando a picco dal punto di vista degli ascolti e che forse non riuscirà a risollevarli considerando il ritorno del secondo appuntamento settimanale. I due si sono conosciuti all’interno della casa più spiata d’Italia: lei ha lasciato il suo ragazzo, con lacrime e dichiarazioni importanti, e si è messa insieme al coinquilino. Come ipotesi ci potrebbe anche essere quella di Mirko e Perla, ma considerando che quest’ultima ha vinto l’edizione passata sarebbe davvero troppo persino per gli autori del GF 2025. Intanto c’è chi vorrebbe il rientro di Helena Prestes.

Helena Prestes torna sui social con Dayane Mello e invoca Signorini/ Video virale: "Alfonso, sono..."

La relazione tra Alessio Falsone e Anita Olivieri non ha avuto fortuna lontano dalle telecamere. Lei aveva spiegato sui social che le differenze caratteriali erano troppe così come le loro abitudini di vita. Hanno dichiarato che non c’erano affatto delle colpe, ma solo delle consapevolezze. I loro fan sono stati partecipi della nascita della loro storia quindi a loro è sembrato giusto annunciare sui social la fine di tutto quanto. Quando un rapporto termina è sempre un fallimento, ma per fortuna alcune persone sono così intelligenti da mettere da parte le ostilità e continuare con la loro vita in maniera tranquilla e serena. I due ex gieffini in questione sono rimasti amici ed è per questo motivo che la loro partecipazione al Grande Fratello potrebbe trasformarsi in un solida realtà, andando a dimostrare che dopo una breve storia d’amore si può sempre convivere sotto l’ombrello dell’amicizia.