Grande Fratello: salta il doppio appuntamento settimanale

Il 2025 mette nuovamente in crisi il Grande Fratello, costretto a cambiare il giorno della messa in onda per lasciare spazio alla Supercoppia Italiana che sarà trasmessa da canale 5 lunedì 6 gennaio 2025. Con la scelta di lasciare la prima serata del lunedì al calcio, Mediaset ha dovuto spostare la messa in onda del Grande Fratello. Inizialmente, si pensava che il reality show condotto da Alfonso Signorini sarebbe dovuto andare in onda martedì 7 e giovedì 9 gennaio tornando, così, al doppio appuntamento settimanale anche per smuovere sempre di più le dinamiche della casa.

Tuttavia, nelle scorse ore, è emersa una nuova scelta da parte di Mediaset: niente doppia puntata per il Grande Fratello che, la prossima settimana, andrà in onda in un giorno decisamente insolito. Il pubblico, infatti, è abituato a seguire le vicende degli inquilini più famosi d’Italia il lunedì o, al massimo, il giovedì. La settimana prossima, però, dovrà fare i conti con un cambiamento importante.

Grande Fratello: ecco quando va in onda la prossima puntata

La data da segnalare sul calendario per vedere in onda la nuova puntata del Grande Fratello è mercoledì 8 gennaio. Alle 21.30, Alfonso signorini condurrà una puntata attesissima durante la quale sarà fatta chiarezza su quanto accaduto dopo l’ultima puntata del reality che ha causato una profonda spaccatura nella casa con Helena Prestes che ha litigato con Shaila Gatta e Jessica Morlacchi per poi avere un vero scontro fisico con Ilaria Galassi.

I concorrenti, per il momento, non sanno ancora che la prossima puntata andrà in onda l’8 gennaio e sono sicuri di dover essere in puntata lunedì 6 gennaio, giorno dell’Epifania. Probabilmente saranno informati del cambiamento o il giorno stesso o il giorno precedente. Con l’aria pesante in casa, sarà ancora più difficile arrivare indenni a mercoledì 8 gennaio.

