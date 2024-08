Gravina contro il calciomercato aperto: il dirigente lancia la proposta

Ultimi giorni di sessione di trattative per questa estate 2024 e poi finalmente a parlare sarà solo il campo, il calciomercato sta per giungere al termine e gli allenatori non vedono l’ora di allontanare i discorsi riguardo al mercato che come ogni anno ha regalato colpi di scena, affari inaspettati e novità, con un punto che però ha messo quasi tutti d’accordo: il calciomercato andrebbe chiuso prima di iniziare il campionato e su questo punto si è espresso anche il presidente della FIGC Gabriele Gravina: “Sappiamo che purtroppo le date della campagna trasferimenti sono fissate da norme interne alla Federazione che hanno un percorso condiviso a livello internazionale, da parte nostra c’è contrarietà a giocare con il mercato aperto perché alimenta delle storture e genera fibrillazioni che non possiamo tollerare tra giocatori e club”.

Da qui e dalla confusione di un calciomercato che si è disteso fino a più del dovuto, con tante squadre rimaste incomplete fino alle battute finali, è nata l’esigenza di chiedere all’UEFA la chiusura anticipata del calciomercato.

Gravina e la legge sul tempo effettivo: in arrivo delle novità

Il numero uno della FIGC Gabriele Gravina si è espresso anche su un’altra tematica che ha molto a cuore per lo sviluppo del gioco, ovvero l’introduzione del tempo effettivo, una questione che da anni ha attirato grandi estimatori anche se poi non si è mai arrivati a una regola vera e propria. Presto però la questione potrebbe essere analizzata con ancora più precisione: “Ho scritto all’Ifab per chiedere l’autorizzazione a sperimentare alcune innovazioni. Una di queste è la possibilità di testare il tempo effettivo di gioco per rendere più equa la competizione, oggi il tempo di gioco effettivo è di poco superiore al 50% che diminuisce con il recupero”.

Per Gravina è fondamentale che ogni gara disputata abbia un minutaggio adeguato, che l’introduzione del tempo effettivo potrebbe risolvere: “Tutte le partite devono avere durata reale. Ci auguriamo una risposta in breve, inizieremo con i campionati dilettantistici sperando di poter partire già nella prossima stagione”