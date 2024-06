Gustavo e Veronica: chi sono i genitori di Cecilia Rodriguez/ Al suo fianco nel giorno del matrimonio

Gustavo Rodriguez e Veronica Cozzani: chi sono i genitori di Cecilia Rodriguez

Gustavo Rodriguez e Veronica Cozzani sono i genitori di Belen, Jeremias e Cecilia Rodriguez: entrambi argentini (seppur con origini italiane), hanno deciso di seguire la primogenita in Italia dopo il suo approdo nel nostro Paese e i primi successi ottenuti. In Sudamerica, infatti, la famiglia non godeva di troppa fortuna: dopo l’inizio della crisi economica ha risentito della situazione generale, patendo la fame. La mamma, Veronica, ha sempre lavorato come maestra, prima all’asilo e poi con bambini più grandi, seguendoli spesso anche fuori dall’orario scolastico, visto il grande amore che provava per il suo lavoro.

Qualche tempo fa, Belen raccontò: “La gente non aveva da mangiare. Saccheggiavano i supermercati, entravano nelle case, rubavano e uccidevano le famiglie”. Così, dopo essere approdata in Italia e aver ottenuto i primi successi importanti, la sorella di Cecilia decise di comprare una casa per i suoi genitori in Argentina: “Una casa nel posto dei ricchi, con sicurezza h 24 e cancelli… Inizio a dormire la notte. La mia famiglia era al sicuro. Finalmente li sapevo al sicuro”. Dopo la nascita di Santiago, primo nipote di Gustavo e Veronica e primo figlio di Belen, i due sono arrivati in Italia per stabilirsi in Europa in pianta stabile, seppur con l’Argentina nel cuore.

Gustavo e Veronica innamoratissimi: “Lei guida la famiglia”

Qualche anno fa durante la partecipazione a L’Isola dei Famosi Gustavo Rodriguez (insieme al figlio Jeremias), ha fatto una dichiarazione d’amore in diretta tv alla moglie, mamma anche di Cecilia Rodriguez e Belen: “È il mio unico amore, è la mia vita. Io sono il più coccolone tra noi due, lei è più dura. Non ci diciamo tante volte ti amo, ma ce lo diciamo con le piccole cose che facciamo l’uno per l’altro”. L’uomo ha poi raccontato che Veronica lo “vizia”: “Mi fa regali tutti i giorni. Se una persona ti fa regali tutti i giorni, ti vuole bene. Le ho dato il permesso di comandare questa famiglia perché prende le decisioni migliori. Se la famiglia è unita, è merito suo”.











