Helena Prestes e Zeudi Di Palma: arriva la pace?

I colpi di scena nella casa del Grande fratello non mancano mai. L’ultimo è stato regalato da Zeudi Di Palma e Helena Prestes che, al termine della puntata durante la quale si sono scontrate in diretta mettendo un punto al loro rapporto, si sono ritrovate a confrontarsi nuovamente in camera da letto. Tutto è accaduto quando durante il momento della casa, Helena ha scoperto del crollo avuto da Zeudi che, scossa dall’accaduto, si è lasciata andare alle lacrime. Inizialmente, a consolarla è stata Amanda Lecciso che, essendo molto vicina ad Amanda, ha provato ad aiutarla.

Chi è Pietro Perdini, compagno di Marisa Laurito/ "Niente figli? Libera scelta: con lui li avrei fatti ma..."

Dopo averci pensato, la modella brasiliana ha deciso di raggiungere l’ex Miss Italia in camera per capire il motivo del suo crollo e provare a trovare un punto di incontro per riuscire a convivere pacificamente pur senza essere più vicine come prima. Proprio tale gesto di Helena ha portato ad un inatteso avvicinamento.

Chi è Caterina Arena, concorrente Io canto senior 2025/ Da Palermo alla finale: sarà la vincitrice?

Helena Prestes e Zeudi Di Palma si riavvicinano

“Sai quanto mi sei mancata?”. Con questa domanda, Zeudi Di Palma ha provato a far capire a Helena Prestes quanto sia ancora forte il sentimento che prova nei suoi confronti ribadendo di essersi avvicinata a Javier ma di non provare lo stesso tipo di trasporto. “Io non ti ho mai detto di no, per me è una cosa nuova. Andiamo piano, voglio conoscerti come persona. Quando ti ho vista con lui (Javier, ndr) ho iniziato a incavolarmi“, è stata la reazione di Helena- Tra le due ci sono stati abbracci e tenerezze ma tale gesto ha scatenato la reazione del web.

Pino Minio, chi è concorrente Io Canto Senior/ Dal ballottaggio alla finale: sarà il vincitore?

“E’ successo quello che mi aspettavo, Zeudi che dice ad Helena che è etero e lei fa l’ambigua”, ha commentato un utente. “Ennesimo giro di giostra”, ha aggiunto un altro. Tanti dubbi, dunque, sul rapporto tra Zeudi e Helena sia all’interno della casa dove in tanti credono che non sia reale che fuori.