Helena Prestes scopre la notte piccante tra Zeudi Di Palma e Havier Martinez al Grande Fratello: come reagirà?

Una svolta inaspettata ha avuto luogo nella Casa del Grande Fratello durante gli ultimi giorni e dopo il ritorno in gioco di Helena Prestes. Zeudi Di Palma e Javier Martinez hanno avuto un inaspettato avvicinamento, sfociato in coccole e tenerezze sotto le coperte. Un vero e proprio colpo di scena se si pensa che, finora, non c’era mai stato alcun sentore di un possibile flirt tra i due. Questo cambiamento assume, tuttavia, connotati ancor più importanti proprio in seguito al ritorno in Casa di Helena.

Chi ha seguito il Grande Fratello nei mesi precedenti sa che Helena Prestes ha avuto un flirt con Javier Martinez. Il pallavolista si è poi tirato indietro, facendo intendere che i suoi sentimenti non superassero l’amicizia. Poco tempo dopo, Helena si è avvicinata a Zeudi e tra le due è scattato qualcosa, al punto tale che c’è stato un bacio.

Helena e il ‘tradimento’ di Zeudi al Grande Fratello: scontro in arrivo?

Tra alti e bassi, la conoscenza tra le due modelle si è poi interrotta a causa degli eventi: Helena ha subito il provvedimento disciplinare, poi è stata eliminata dal pubblico del Grande Fratello. Il suo ritorno mette ora tutto nuovamente in gioco. Sarà curioso scoprire quale sarà la reazione della modella brasiliana di fronte all’avvicinamento dei suoi due ‘ex’ e, soprattutto, se considererà quello di Zeudi un tradimento ai suoi danni, visto che la loro situazione non era del tutto chiusa o, comunque, archiviata. Di certo, in questo caso, Helena sarà pronta allo scontro: la concorrente, infatti, è nota per non avere freni alle sue reazioni oltre che peli sulla lingua. Sarà la fine della loro storia nel reality? O l’inizio di una nuova parentesi d’amore?