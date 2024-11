Il cantautore romano Holden, classe 2000, è uno degli ospiti più attesi nella prossima puntata di This Is Me. La trasmissione condotta da Silvia Toffanin, in onda nuovamente, in prima serata, mercoledì 27 novembre, per dare nuova luce ai talenti che hanno partecipato alle passate edizioni di Amici di Maria De Filippi. Avendo tratto spunto dal titolo del romanzo di J.D. Salinger, Il Giovane Holden (1951), per la scelta del suo nome, il cantautore ha raccontato in un’intervista rilasciata ad All Music Italia di come, prediligendo diversi generi per la realizzazione delle sue composizioni musicali, preferisca considerarsi un artista pop, un giovane cantautore che ama divertirsi con la musica e mettere in gioco la propria anima.

Le sue esperienze di vita emergono dai suoi testi, come dalle sue composizioni, ed essendo anche produttore di se stesso – come nel caso del suo ultimo EP, Joseph, uscito nel mese di maggio del 2024 – si può dire di Holden che sia un vero Tuttofare. Ad Amici, nel 2023, Holden si è esibito con alcuni dei suoi primi brani, tra cui Nuvola e Randagi, mentre ora sale sul palco di This Is Me dopo aver partecipato a un evento, al Locomotiva Club di Bologna, il 25 novembre, per presentare dal vivo alcune canzoni del suo ultimo album.

Holden invita ad affrontare il pericolo nel modo giusto dopo “un’adolescenza come tante altre”

In attesa di ricoprire il ruolo di ospite nello show serale di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, Holden ha rilasciato un’altra intervista al QuotidianoNazionale in cui racconta le sensazioni che ha desiderato sublimare attraverso la composizione del suo ultimo singolo, Grandine, realizzato in collaborazione con Mew. Holden spiega di aver vissuto “un’adolescenza come tante altre” e cita alcune strofe del testo della canzone per spiegare come, con le parole “un bagno di sangue in un mare di squali”, voglia fare riferimento alla tipica sensazione che si prova quando ci si trova in una situazione di pericolo.

Il brano allude a una situazione di pericolo derivata da condizioni esterne quanto interiori, poiché – come spiega l’artista – relative a una caratteristica proprio dell’individuo. Sebbene, dunque, il testo possa risultare imprevedibile a primo impatto, il cantautore invita l’ascoltatore a trovare il coraggio necessario per poter affrontare situazioni come queste. Ossia difficili da gestire. Reduce da una doppia intervista con l’altro finalista di Amici 23, Mida, stavolta Holden si allontana dalla divertita mimica di alcuni estratti delle sue canzoni per spiegare un concetto più profondo. Ossia di come, talvolta, ci sia bisogno di capire se “fare un passo indietro o un passo avanti”.