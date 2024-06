Ian McKellen ricoverato in ospedale dopo rovinosa caduta dal palco, testimonanzia choc/ “Ha urlato di dolore”

Paura per Ian Mckellen: ricoverato d’urgenza in ospedale dopo una brutta caduta da un palco

È un attore amatissimo e noto soprattutto per aver interpretato il ruolo di Gandalf nelle trilogie de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit, e di Magneto nella saga degli X Man, ma in queste ore però sta tenendo tutti con il fiato sospeso. Ian Mckellen è caduto rovinosamente dal palco ed è stato necessario il ricovero d’urgenza in ospedale. Stando a quanto riporta la un giornalista della Bbc presente al teatro, l’attore oggi 85enne era in scena con lo spettacolo teatrale Player Kings, in cui interpreta John Falstaff, ma mentre inscenava un combattimento ha messo un piede in fallo è caduto dal palco.

Le testimonianze dei presenti alla scena, riportate da TgCom.it, sono scioccanti. Uno spettatore ha rivelato: “Sir Ian è sembrato inciampare mentre si spostava sul palco per prendere una parte più attiva nella scena” Mentre un altro ha aggiunto: “Ha preso slancio mentre si spostava sul palco, cosa che lo ha fatto cadere dal palco direttamente di fronte al pubblico.” Altri ancora riportano che Ian Mckellen ha urlato di dolore dopo la caduta e per gli spettatori delle prime file è stata una vero e proprio choc. Lo spettacolo è stato interrotto, le luci sono state riaccese ed i presenti sono stati accompagnati all’uscita. Ian Mckeller è stato ricoverato d’urgenza in ospedale.

Ian Mckelle come sta dopo la caduta dal palco ed il ricovero in ospedale

Nonostante il grande spavento per fortuna arrivano notizie rassicuranti sul conto dell’attore. Come riporta Fanpage.it a sua volta citando la BBC, il suo portavoce ha fatto sapere che è “di buon umore”. Si è sottoposto a tutti i controlli necessari e i medici hanno assicurato che “la ripresa sarà veloce e completa”. Ian Mackeller dopo la caduta sta relativamente bene ed è in netto recupero. E le buone notizie non sono finite perché l’85enne non dovrà attendere molto per tornare sul palco, potrà riabbracciare il pubblico già mercoledì 19 giugno. Dovrebbe presenziare alla replica dello spettacolo che si terrà in mattinata. La carriera di Ian McKellen è ricca di ruoli molto amati tra i cui i più iconici sono quelli delle saghe citate all’inizio.











