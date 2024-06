Ida Di Filippo di Casa a prima vista concorrente a Ballando con le stelle 2024?/ Lei: “Ecco la verità”

Ida Di Filippo nel cast di Ballando con le stelle 2024? Cosa ha detto il volto di Casa a prima vista

Mancano ancora molti mesi all’inizio della nuova edizione di Ballando con le stelle, ma i preparativi sono ormai già in atto da qualche settimana. Milly Carlucci è già alla ricerca del prossimo cast che scenderà in pista su Rai 1, motivo per il quale iniziano a circolare i primi nomi che potrebbero comporlo. Tra questi, nelle ultime ore, si è fatto spazio quello di Ida Di Filippo, volto televisivo che ha trovato la celebrità negli ultimi tempi grazie al programma di Real Time Casa a prima vista.

Francesco Paolantoni concorrente di Ballando con le stelle 2024/ Primo colpo per Milly Carlucci

L’agente immobiliare dal carattere verace e schietto potrebbe mettersi in gioco a Ballando con le stelle 2024, o almeno è quanto lei stessa spera viste le dichiarazioni recentemente fatte attraverso il suo profilo Instagram.

Ida Di Filippo pronta a mettersi in gioco a Ballando con le stelle 2024

Alcuni dei suoi follower le hanno infatti chiesto se vorrebbe partecipare come concorrente a Ballando con le stelle 2024, domanda alla quale Ida Di Filippo ha così replicato: “Me lo state scrivendo in tanti e devo dire la verità: ma sì, lo vorrei provare anche io! Così imparo una rumba, una samba, un cha cha cha e un tango. Olè! Chissà! Magari!” L’agente immobiliare dunque apre le porte ad una possibile partecipazione al talent di ballo, lanciando un chiaro appello a Milly Carlucci che, al momento, non ha ancora annunciato alcun concorrente ufficiale. La conduttrice potrebbe dunque accogliere l’appello di Ida Di Filippo e includerla nel cast della prossima edizione di Ballando con le stelle. Intanto, unico nome che pare certo, è quello di Francesco Paolantoni, comico napoletano che negli ultimi anni ha vissuto una vera e propria rinascita televisiva.

Simone Di Pasquale, confessione toccante sul figlio Gabriele/ "Maria Di Stolfo ha avuto un aborto prima"

© RIPRODUZIONE RISERVATA