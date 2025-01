Ida Platano e Gemma Galgani: beccate così durante le feste

A Uomini e Donne non hanno trovato il grande amore, ma una splendida amicizia. Gemma Galgani e ida Platano, dopo essersi conosciute nel parterre del trono over, non solo sono diventate amiche supportandosi nel programma, ma anche nella vita vera. Tra Gemma e Ida, infatti, è nata un’amicizia profonda che le porta a vedersi e a trascorrere del tempo insieme appena arriva l’occasione. Entrambe single, così, Gemma e Ida hanno deciso di trascorrere insieme le feste, in particolare il Capodanno che hanno trascorso lontano dall’Italia.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE 6 GENNAIO 2025/ Martina pronta alla scelta: l'annuncio

Molto unite e affiatate, si sono concesse un viaggio a Nizza dove hanno salutato il vecchio anno e accolto il 2025. Sorridenti e in splendida forma, l’ex tronista e la dama del trono over hanno regalato diversi contenuti ai fan condividendo sui social foto e video del loro viaggio.

Ida Platano torna a Uomini e Donne?

Secondo Lorenzo Pugnaloni, esperto del mondo di Uomini e Donne, Ida Platano sarebbe ufficialmente single. Con il cuore libero, Ida Platano potrebbe tornare a Uomini e Donne, nuovamente come dama del parterre del trono over. Nelle sue precedenti esperienze come dama, Ida ha trovato più volte l’amore anche se, poi, le storie si sono concluse.

Uomini e Donne, Martina De Ioannon pronta alla scelta: chi tra Ciro e Gianmarco?/ Ecco quando registrazione

Come tronista, invece, la Platano non ha avuto molto fortuna avendo lasciato il trono senza scegliere dopo aver eliminato Mario Cusitore, il corteggiatore a cui era più interessato. Per ida Platano, nel programma di Maria De Filippi, c’è sempre spazio e chissà che, nella seconda parte della stagione in corso, la Platano non decida di rimettersi in gioco tornando come dama del parterre del trono over.