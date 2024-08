Ida Platano e Mario Cusitore: attesa per il ritorno a Uomini e Donne

Grande attesa per la prima registrazione della stagione di Uomini e Donne soprattutto perché in studio potrebbero tornare Ida Platano e Mario Cusitore. L’ex tronista e l’ex corteggiatore, dopo aver chiuso ogni rapporto al termine della scorsa stagione, non si sono più rivisti anche se lui ha provato più volte a contattarla sperando di poter riconquistare la sua fiducia. Maria De Filippi, infatti, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Radio Deejay, ha svelato che Mario, più volte, ha provato a contattare Ida più volte senza riuscirci.

Alla luce delle ultime dichiarazioni della De Filippi, secondo quanto rivelato Lorenzo Pugnaloni, Ida Platano e Mario Cusitore potrebbero ritrovarsi proprio nello studio di Uomini e Donne per un confronto finale che potrebbe anche svelare il loro destino in trasmissione.

Ida Platano e Mario Cusitore: entrambi nel parterre del trono over?

Difficile immaginare un lieto fine per Mario e Ida che, probabilmente, qualora dovesse esserci effettivamente il confronto finale, potrebbero dirsi addio definitivamente., Tuttavia, sia l’ex tronista che l’ex corteggiatore potrebbero restare comunque in trasmissione mettendosi ancora una volta in gioco. Ida, dopo l’esperienza da tronista, potrebbe tornare a sedersi nel parterre del trono over mentre Mario potrebbe ricevere anche un’inattesa proposta.

Da settimane, infatti, il nome di Mario viene indicato come uno dei probabili nuovi tronisti e, alla luce della stima che Maria De Filippi gli ha sempre dimostrato, l’ipotesi non è totalmente da scartare. Tuttavia, la verità verrà a galla nel primo pomeriggio quando saranno disponibili le prime anticipazioni della prima registrazione della stagione.