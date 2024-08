Per la prima volta in tutta la sua vita, Maria De Filippi ha concesso un’intervista a Radio Deejay. Qui, intervistata dal suo caro collega e giudice di Amici Rudy Zerbi, si è “sbottonata” parlando di Uomini e Donne ma non solo. La conduttrice si è resa disponibile per chiarire dubbi e soddisfare le infinite curiosità degli spettatori. Qualcuno di loro le ha addirittura suggerito di diventare psicologa! Dopotutto Maria De Filippi è una donna estremamente sensibile, bravissima nel riordinare i pensieri altrui e nel dare consigli, specialmente nei suoi programmi più sentimentali come C’è Posta per Te o Uomini e Donne.

La prima domanda riguarda il suo passato. Un ascoltatore le ha infatti chiesto come avesse fatto a partire da una semplicissima città di Pavia per poi arrivare a diventare la “queen”, e quindi la regina del sabato sera. Con la sua solita modestia, la De Filippi ha risposto che si è spostata da Pavia grazie a sua madre: “Mi ha mandata via a calci nel sedere per farmi lavorare”, ha dichiarato a Radio Deejay. Poi ha aggiunto: “il titolo regina è vostro”. Poi è arrivata una domanda sul futuro. Ebbene sì, perché se è vero che Maria De Filippi si occupa ormai da anni di rendere famosi i ragazzi più giovani, qualcuno le chiede se ci sarà mai un talent Over 40. La risposta lascia ben sperare: “Mi sembra una bella idea, ma per il talent over 40 c’è già Ballando con le Stelle e The Voice”. La conduttrice continua esaltando la figura di Enzo Tortora, che conduceva Porto Bello, programma che lei ritiene ancora oggi geniale e fonte di ispirazione.

Nel corso dell’esclusiva intervista a Radio Deejay, Maria De Filippi si è poi lasciata andare su Amici, svelando alcuni segreti sulla scuola dei talenti più seguita del Paese. Ha raccontato della nuova musica che portano i ragazzi di oggi, i quali, secondo lei, a differenza di tanti cantanti del passato hanno maggiore voglia di evasione, seppure siano geni a loro volta della musica. Poi arriva lo scoop su Uomini e Donne, una risposta che nessuno si aspettava sulla coppia più seguita della scorsa stagione, quella formata da Ida Platano e Mario Cusitore.

Un ascoltatore le chiede cosa pensa dei due e se Mario riuscirà mai a conquistare il cuore di Ida. La risposta è secca: “Mi sa che non ce la fa”. Maria De Filippi ha poi aggiunto che nonostante lui abbia provato più volte a rincorrerla dopo il programma, è stato un tentativo inutile, perché lei ha resistito per tutte le cinque volte. “Secondo me non ce la fa”, dice, facendo tirare un sospiro di sollievo a tutti quei fan che sperano che Ida non ricaschi nelle grinfie del conduttore napoletano.