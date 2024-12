Il conte di Montecristo, fiction di Canale5: l’attore Pierre Nivey svela un retroscena sul set: “Graffiato ginocchia e gomiti”

Questa sera e domani in prima serata a partire dalle 21.35 circa andrà in onda la fiction di Canale5 Il conte di Montecristo ispirata al celebre romanzo di Alexander Dumas sulla vendetta di Edmond Dumas. Nel cast figurano anche attori italiani come Pierfrancesco Favino che interpreta l’Abata Faria mentre il protagonista principale ha il volto di Pierre Nivey. E proprio l’attore ha rilasciato un’intervista riportata dall’Ansa in cui non ha nascosto tutta l’emozione e la responsabilità per un ruolo così importante subito dopo ha svelato anche un retroscena sul set.

Non è stato facile girare la serie tv di Canale5 Il Conte di Montecristo, l’attore che impersona Edmond Dantes, Pierre Nivey, infatti, ha confessato che le sequenze girate nella prigione “sono state particolarmente forti.” E subito dopo ha specificato meglio: “Giravamo in tunnel appositamente realizzati per la pellicola, dove lo spazio era molto limitato e passavo la giornata a graffiarmi ginocchia e gomiti… questa reclusione mi ha aiutato a trasmetterne la disperazione. Quanto all’incontro con l’abate Faria, quando la follia ormai incombe su Dantès, l’ho trovato travolgente. Il loro primo sguardo è allucinato, quasi animale, e racconta l’insondabile felicità che provano nel trovarsi davanti un creatura reale, nel vedersi, nel toccarsi.”

Anticipazioni Il Conte di Montecristo, Pierre Nivey svela: “Interpretare Edmond Dantes è un sogno”

Sempre stando alle dichiarazioni riportate dall’Ansa, inoltre, Pierre Nivey descritto il suo personaggio Edmond Dantes: “È il prodotto di una somma. Il giovane e spensierato Dantès dell’inizio si fonde con il Dantès simile a Cristo, che sopravvive alla propria prigionia, e al quarantenne Dantès, libero ma segnato da cicatrici fisiche e morali”. E sulle difficoltà di cimentarsi con un personaggio di una tale portata, invece, ha aggiunto: “Per qualsiasi attore interpretare MonteCristo è un sogno paragonabile a quello di impersonare Amleto” Ed infine ha rivelato di aver seguito un allenamento speciale per imparare a cavalcare, ha preso lezioni di scherma, lavorato a stretto contatto con gli stuntman e per dare maggiore credibilità alla scena della fuga, ha preso anche lezioni di apnea. L’appuntamento con la prima puntata de Il conte di MonteCristo è per questa sera, giovedì 26 dicembre 2024, in prima serata su Canale5 a partire dalle 21.35 circa.