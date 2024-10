Il delitto perfetto, diretto da Alfred Hitchcock

Lunedì 7 ottobre, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:25, il film giallo del 1954 dal titolo Il delitto perfetto. La pellicola è diretta dal grande regista Alfred Hitchcock, considerato il “Master of Suspense”, ovvero “Il Maestro della Suspense”, per i suoi straordinari capolavori thriller, come La finestra sul cortile (1954), Psyco (1960) e Gli uccelli (1963). Le musiche hanno invece la firma del compositore di origini russe Dimitri Tiomkin, che aveva già collaborato con il regista ne L’ombra del dubbio (1944), L’altro uomo (1951) e Io confesso (1953).

Il protagonista del film Il delitto perfetto è interpretato dall’attore gallese Ray Milland, vincitore del Premio Oscar per Giorni perduti (1945). Al suo fianco la splendida Grace Kelly, considerata una delle più grandi star della storia del cinema, e che lavorerà nuovamente con Hitchcock ne La finestra sul cortile (1954) e Caccia al ladro (1955). Nel cast del film Il delitto perfetto anche l’attore Robert Cummings, che aveva già preso parte a un film di Hitchcock nel 1942 con Sabotatori, e l’attore britannico John Williams, che il regista aveva già scelto per Il caso Paradine (1947).

La trama del film Il delitto perfetto: un piano apparentemente semplice che si complica irrimediabilmente

Il delitto perfetto è ambientato a Londra, dove Tony Weindice (Ray Milland), grande ex star del tennis, scopre che la sua amata e ricca moglie Margot (Grace Kelly) intrattiene una relazione extraconiugale con l’autore di romanzi Mark Halliday (Robert Cummings).

Weindice è spaventato dalla prospettiva che la moglie possa chiedere il divorzio, perdendo di conseguenza tutti i suoi beni, e inizia a pensare ad un modo per proteggersi da questa eventualità.

Per non correre il rischio di perdere tutte le ricchezze, il protagonista medita un piano perfetto: uccidere sua moglie prima che possa lasciarlo.

La pianificazione del piano richiede addirittura un anno e Tony ricatta Swann (Anthony Dawson), un suo ex compagno di college, affinché lo aiuti a portare a termine quanto architettato.

Finalmente arriva la sera dell’omicidio, l’uomo programma di partecipare ad un evento mondano per assicurarsi un alibi e contatta al telefono Margot affinché si alzi dal letto e possa essere aggredita con più facilità dal suo complice.

Swan aggredisce la donna, ma quest’ultima non è disposta a cedere facilmente, e riesce ad uccidere il suo aggressore, mandando in fumo i piani di Tony.

Il protagonista, però, è pronto ad architettare un nuovo scenario, facendo credere ai poliziotti che sua moglie odiasse Swan e avesse inscenato l’aggressione per avere un alibi per ucciderlo.

La donna, così, viene condannata al patibolo e Tony è ormai pronto a godersi la fortuna di Margot.

Ciò che però non può immaginare è che l’ispettore Hubbard (John Williams) nutre delle profonde perplessità riguardo l’accaduto e inizia ad indagare in modo scrupoloso sulle dinamiche del crimine.