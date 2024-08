Il gioco oscuro della seduzione, film diretto da Brian Skiba

Venerdì 23 agosto, in seconda serata su Rai 2, alle ore 23:15, andrà in onda il film del 2018 dal titolo Il gioco oscuro della seduzione, un thriller psicologico diretto da Brian Skiba, su sceneggiatura di Anna Galvin.

Si tratta di un film per la TV del canale satellitare Lifetime e vede come protagonisti Gina Holden nel ruolo di Stephanie, madre di due figli, Anna e Robby, e Johnny Lee in quello di Brady, due personaggi la cui vita si intreccia in modo inquietante e pericoloso.

Le musiche sono Eric e David Wurst, il montaggio di Michael Kuge, mentre i costumi sono disegnati da Carolina Hernandez.

Non mi scaricare, Italia 1/ Trama e cast del film con Jason Segel e Mila Kunis, oggi, venerdì 23 agosto 2024

La trama del film Il gioco oscuro della seduzione: un caso di stalking

Il gioco oscuro della seduzione ruota attorno a Stephanie, una scrittrice di romanzi rosa, sposata ma sull’orlo del divorzio, che fa un incontro occasionale con un ragazzo di nome Brady che dice di avere 26 anni. Dopo una notte di passione con Brady, il marito, al ritorno da una vacanza con i due figli, comunica a Stephanie di ripensare alla loro relazione e di non divorziare. La donna decide così di troncare la storia con il giovane, ma quest’ultimo non ne vuole sapere. Si scoprirà che in realtà è appena diciottenne ed è un compagno della figlia Anna.

Barbara Bouchet rompe il silenzio sulle molestie/ "Le ho subite, ma non vado a tirarle fuori 20 anni dopo"

Inizia così una spirale di stalking che l’amante deluso mette in atto, arrivando persino a manipolare Anna. Stephanie si sente in trappola perché non può chiedere aiuto neanche al marito e allora si confida con la sua editrice che però sembra più interessata ad avere il suo romanzo. Riuscirà ad uscirne?