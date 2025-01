Il maestro giardiniere, film su Rai 3 di Paul Schrader con Joel Edgerton

Martedì 21 gennaio, andrà in onda, in prima serata su Rai 3, il thriller del 2022 dal titolo Il maestro giardiniere. Il film è scritto e diretto dal regista Paul Schrader, considerato uno tra i più grandi esponenti della Nuova Hollywood, noto per avere sceneggiato e diretto diversi progetti cinematografici cult, come Taxi driver (1976), American Gigolò (1980) e Toro scatenato (1980). Le musiche hanno, invece, la firma del cantautore e compositore britannico Dev Hynes, conosciuto anche con gli pseudonimi di Lightspeed Champion e Blood Orange.

Il protagonista del film Il maestro giardiniere è interpretato dall’attore australiano Joel Edgerton, diventato famoso a livello internazionale grazie alla pellicola Il grande Gatsby (2013). Al suo fianco l’attrice Sigourney Weaver, vincitrice del Premio Oscar come miglior attrice non protagonista per la sua interpretazione in Una donna in carriera (1989). Nel cast del film Il maestro giardiniere anche l’attrice Quintessa Swindell, conosciuta dal pubblico per il personaggio di Tabitha Foster nella serie tv Netflix Trinkets, e l’attore Esai Morales, apparso recentemente nel ruolo dell’antagonista in Mission: Impossible – Dead Reckoning (2023).

La trama del film Il maestro giardiniere: due anime affini che affrontano e sconfiggono i propri demoni

Il maestro giardiniere racconta la storia dell’abile orticolturista Narvel Roth (Joel Edgerton), che si occupa quotidianamente dei giardini di una facoltosa donna rimasta vedova, Norma Haverhill (Sigourney Weaver). Le giornate tranquille e monotone del protagonista prendono una svolta inaspettata quando la donna gli chiede di occuparsi di Maya, la sua giovane pronipote che nasconde un passato difficile e ricco di difficoltà.

Durante le loro lente ore tra i giardini della casa, mentre Roth cerca di insegnare alla ragazza qualche nozione di giardinaggio, i segreti nascosti nel passato di quest’ultima riemergono in modo doloroso. Anche il rapporto tra i due subisce una lenta evoluzione, portandoli ad aprirsi l’uno con l’altra in un modo unico, scoprendo lati dei rispettivi caratteri che fino a quel momento erano rimasti celati.

Anche il protagonista, infatti, lotta contro i fantasmi del passato, cercando di redimersi dai suoi peccati occupandosi dei fiori del giardino e della giovane Maya.

È proprio l’arrivo della ragazza, però, a rompere tutti i suoi equilibri, mettendo alla prova la quiete che l’uomo ha costruito con tanta fatica nel corso degli anni.

Attraverso le sfide che i due dovranno affrontare quotidianamente, riusciranno pian piano a curare le rispettive ferite dell’anima, dando un nuovo scopo alle loro esistenze.