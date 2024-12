Il ritratto del duca, diretto da Roger Michell

Domenica 22 dicembre, andrà in onda, nel pomeriggio di Rai 3, alle ore 15:35, il film biografico del 2020 dal titolo Il ritratto del duca. La pellicola è diretta dal regista Roger Michell, celebre per aver curato le riprese di Notting Hill (1999) e Blackbird – L’ultimo abbraccio (2019). Le musiche hanno invece la firma del compositore britannico George Fenton, candidato per ben 4 volte ai Premi Oscar.

Nei panni del protagonista l’attore Jim Broadbent, vincitore del Premio Oscar per Iris – Un amore vero.

Al suo fianco la pluripremiata attrice Helen Mirren, particolarmente apprezzata per la sua interpretazione in The Queen – La regina (2006) che le è valsa un Premio Oscar e un Golden Globe.

Nel cast anche: Matthew Goode, Fionn Whitehead, Anna Maxwell Martin e Sian Clifford.

La trama del film Il ritratto del duca: un furto per una buona causa

Il ritratto del duca racconta le vicende di un uomo di nome Kempton Bunton (Jim Broadbent).

L’uomo, che lavorava come tassista, all’inizio degli anni ’60 decide di rubare la celebre opera di Francisco Goya “Il Ritratto del Duca” da uno dei musei più famosi al mondo, il National Gallery di Londra.

L’uomo inviò al governo una richiesta di riscatto molto particolare, infatti dichiarò che avrebbe restituito questa opera solo in cambio di una somma di denaro che le autorità competenti avrebbero destinato per aiutare le persone più anziane che vivevano un momento di grande difficoltà.

Questo gesto, ovviamente, avrà ripercussioni su tutta la famiglia Bunton, composta dalla moglie Dorothy (Helen Mirren) e dai loro due figli. La donna, infatti, riuscirà solo in quel momento a capire veramente cosa si agita nel cuore di suo marito e, dopo tanto tempo, riusciranno finalmente a ritrovarsi.

