Il Volo – Natale ad Agrigento alla Valle dei Templi in Sicilia: anticipazioni

Questa sera, martedì 24 dicembre su Canale 5 va in onda Il Volo – Natale ad Agrigento. Si tratta del concerto di Natale più atteso dell’anno che si terrà in un luogo mozzafiato, la Valle dei Templi in Sicilia, nonchè patrimonio UNESCO. I tre tenori si esibiranno tra i loro brani più famosi e i classici natalizi che rendono l’atmosfera ancor più suggestiva. Il Volo – Natale ad Agrigento sarà un evento ricco di emozioni e un inno alla musica italiana con i tre cantanti pronti a celebrare la Vigilia di Natale.

Sebbene l’evento de Il Volo – Natale ad Agrigento andrà in onda oggi martedì 24 dicembre 2024, il programma è stato registrato il 31 agosto con una polemica rispetto alle direttive sui vestiti del pubblico durante la partecipazione al concerto. A lasciare tutti a bocca aperta sarà però la Valle dei Templi, che fa da sfondo alle note di Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto, i quali rievocheranno la tradizione con un tocco artistico inconfondibile. Oltretutto, Piero è originario proprio della provincia di Agrigento, precisamente della località Naro.

Scaletta Il Volo – Natale ad Agrigento: brani e location

Giochi di luce, decorazioni e bellezza millenaria: questi saranno gli elementi a fare da sfondo a Il Volo – Natale ad Agrigento, evento che si terrà su un palco di fronte al Tempio della Concordia. Si tratta di uno degli edifici più suggestivi e conservati in modo quasi perfetto. Eretto nel 440 a.C, è oggi considerato come uno dei più incantevoli esempi di architettura greca al mondo, con ben 34 colonne in stile dorico. Tutti intorno, i meravigliosi ulivi e mandorli tipici della zona di Agrigento, un tempo chiamata come “Akragas“. Qui, Il Volo si esibirà con un repertorio emozionante, fatto di brani natalizi e non solo.

Ancora non è stata svelata la scaletta de Il Volo – Natale ad Agrigento, ma l’elenco dei brani vede capolavori come “Feliz Navidad” e “Tu scendi dalle Stelle“. Il trio composto da Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto porterà in scena anche le opere più belle della carriera, come “Capolavoro” e “Grande Amore“, brani che li hanno resi tra i cantanti più famosi nel nostro Paese e non solo. Questa sera, però, non ci saranno solo canzoni, ma anche momenti di forte commozione come la presentazione della “Lettera di Babbo Natale“, scritta dagli artisti come fossero ancora i bambini di tanti anni fa.

Dove vederlo in diretta e in streaming

Ad organizzare e ideare l’evento Il Volo – Natale ad Agrigento è stata Barbara Vitali insieme a Michele Torpedine. A supportarli il patrocinio Regione Sicilia, che ha dato il suo contributo per valorizzare la provincia al fine di candidarla per diventare “Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025“. Il Volo – Natale ad Agrigento sarà trasmesso su Canale 5 oggi martedì 24 dicembre dalle ore 21.20. Gli spettatori potranno vedere il concerto anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.