Ilan Muccino sta vivendo un momento di crisi ad Amici 2024: cos’è successo

Il percorso di Ilan Muccino ad Amici 2024 è in un momento complicato. Il figlio d’arte non riesce a scalare le classifiche, finendo sempre negli ultimi posti alla fine delle gare domenicali. Risultati che lo hanno portato porsi delle domande sulla sua permanenza nella scuola di Canale 5 e a sfogarsi con alcuni compagni di classe. I dubbi di Ilan sono stati ascoltati anche dal suo coach Rudy Zerbi che ha poi voluto incontrarlo in sala prove, dove ha successivamente avuto luogo una lezione quasi surreale.

Prima di questa, Ilan e Zerbi hanno discusso del momento di crisi e l’allievo di Amici 2024 ha ammesso di dover dare una svolta al suo percorso se vuole portarlo a termine: “Devo essere più onesto con me stesso se voglio essere più vero sul palco… Quella sicurezza che c’è in me vuole prevalere e nascondere la parte insicura”, ha dichiarato il cantante.

Zerbi fa spogliare Ilan Muccino ad Amici: la particolare lezione di canto

Rudy non gli ha nascosto di aver notato un calo in lui, sia dal punto di vista artistico che personale: “Questa cosa umana, unita alla parte artistica, ti mette nella situazione di far fatica a comunicare una cosa che è dentro di te. Questo tuo momento lo vivo accanto a te e nello stesso modo tuo.” Ilan non ha fatto mistero di sentirsi bloccato e di voler superare questo limite che sente dentro di sé, iniziando col cantare di fronte al suo coach. L’esibizione di Ilan è stata però subito interrotta da Zerbi, che l’ha trovato ancora bloccato. Dopo un paio di tentativi, il coach ha chiesto all’allievo un cambiamento drastico: “Se devi spogliarti dentro inizia col spogliarti anche fuori, togli la felpa!” Ilan Muccino si è perciò spogliato, cantando faccia a faccia con Zerbi, che ha quindi approvato l’esibizione. “Mi è servito davvero tanto questo!”, ha concluso il ragazzo dopo la particolare lezione.