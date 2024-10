Ilaria Clemente: la verità sul provino al Grande Fratello 2024

L’avventura di Ilaria Clemente nella casa del Grande Fratello 2024 è durata pochissimo perché, proprio all’interno della casa, ha scoperto di essere incinta. Una notizia inaspettata per Ilaria che ha conosciuto il fidanzato poco prima di entrare in casa. Al settimo cielo, però, ha deciso di lasciare il reality e tuffarsi nell’avventura che le cambierà per sempre la vita. Per Ilaria è, dunque, un momento d’oro come ha raccontato lei stessa ai followers rispondendo ad alcune curiosità. Ilaria che è così entrata nella storia del Grande Fratello perché, prima di lei, nessuno aveva scoperto di essere incinta, ha anche svelato la verità sul provino.

“Come ho deciso di partecipare al Grande Fratello? Io mi trovavo ad un evento organizzato con un po’ di amici fuori Roma, al lago, un evento di un’agenzia di viaggi abbastanza famosa. Stavamo lì tutti insieme, ad un certo punto dal nulla sono arrivate le reclutatrici del Grande Fratello che hanno iniziato a fare i provini a tutti. Dopo un po’, parlando con una delle ragazze, mi fa: “Tu devi fare il provino per forza!”. Io ho detto: “No no, che se poi mi prendete devo venire sicuro, perché io a queste cose non riesco a dire di no”. Ho deciso poi di fare questo video di dieci minuti, da lì mi hanno iniziato a chiamare, ho fatto un po’ di provini e alla fine mi hanno preso. E non ho saputo dire di no ad un’occasione del genere, è un’avventura unica!”.

Ilaria Clemente e il rapporto con i coinquilini

All’interno della casa del Grande Fratello 2024, Ilaria Clemente aveva instaurato dei bei rapporti soprattutto con Jessica Morlacchi, Maria Vittoria e Amanda Lecciso. Tuttavia, anche con le ex ragazze di Non è la Rai era nato un rapporto amichevole, ma proprio su Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi, uscita dalla casa, ha scoperto cose che le hanno lasciato l’amaro in bocca. “Io non voglio pensare che sia così, perché altrimenti sarebbe molto grave anche visto il rapporto che avevo con loro”, ha dichiarato la Clemente.

Ilaria, infine, ha spiegato che, qualora le avessero permesso di restare in casa nonostante la gravidanza, sarebbe andata via ugualmente: “Se mi avessero concesso di rimanere, non sarei comunque rimasta. La gravidanza è un momento particolare anche per il papà, quindi è giusto trascorrere questi mesi anche insieme a lui”.

