Ilinca Natalia Bendeac, chi è? Ha vinto Romania’s got talent!

Ilinca Natalia Bendeac è una giovane, giovanissima ballerina. Il suo nome forse è sconosciuto ai più ma chi segue assiduamente Ballando con le Stella l’avrà già vista calcare il palco del programma condotto da Milly Carlucci. La piccola ballerina, che ha soli 8 anni, è di origine romena. Proprio nel suo Paese d’origine ha raggiunto il successo prendendo parte a Romania’s got talent, il talent show che l’ha fatta conoscere al grande pubblico, fino a trionfare nel ballo, la sua grande passione fin dai primi anni di vita. Qui è riuscita a mettersi in mostra davanti ad un vasto pubblico, facendo notare non solamente tutto il suo talento ma anche la grande passione che ha e l’impegno enorme che ci mette.

Ilinca Natalia Bendeac, dal talent in Romania al successo in Italia

Ilinca Natalia Bendeac ha cominciato a danzare quando aveva solamente 4 anni: ha fatto enormi sacrifici negli anni a seguire, così come la sua famiglia, fino ad arrivare a perfezionarsi sempre più. Ha così preso parte al talent romeno che ha portata poi a prendere parte anche a Ballando on the road, il programma itinerante di Milly Carlucci. Proprio la stessa conduttrice l’ha poi invitata a Ballando con le Stelle per mostrare davanti al pubblico italiano il suo grande talento.

La piccolina, nella sua esperienza italiana, ha già imparato qualche parolina che ha avuto modo di dire anche davanti alle telecamere. “Sono molto felice” ha spiegato a Milly Carlucci dopo essersi esibita a Ballando con le Stelle. La piccola Ilinca Natalia Bendeac è una ballerina di danza classica, disciplina che nonostante la giovanissima età esegue alla perfezione. Un grande talento il suo che non è passato inosservato e che la porterà sempre più in alto nel corso della sua carriera che si prospetta brillante.