Influencer precipita in un dirupo: morta per girare un Reel/ I video dei soccorsi: “Sei ore e 50 persone”

Fino a che punti ci si può spingere per scattarsi una foto, girare un Reel da condividere su Instagram o un balletto per TikTok? Molti – noi inclusi – si fermerebbero ben prima di mettere in pericolo la propria vita o quella degli altri, ma lo stesso non direbbero le decine e decine in influncer che pur di portare a casa un contenuto per i fan e follower arrivano ad un passo (e talvolta anche oltre) dalla morte. L’ultimo – atroce – caso arriva dall’India, precisamente a pochi chilometri da Mumbai sulle splendide e frequentatissime cascate di Kumbhe dove l’influencer 27enne Aanvi Kamdar (nota online con il tag theglocaljournal) è morta mentre cercava di registrare un Reel per il suo profilo Instagram completamente dedicato ai viaggi durante una vacanza con alcuni amici.

Le notizie che arrivano dall’India sono abbastanza raffazzonate, ma è certo – perché l’hanno chiarito le autorità locali – che la giovane influencer “stava girando un video su Instagram al momento dell’incidente” quando per ragioni ancora da chiarire “ha perso l’equilibrio ed è caduta nella gola”: non è chiaro se sia morta subito dopo l’impatto come mostrerebbero i video diffusi dai soccorritori nelle ore successive; oppure se il decesso sia avvenuto in un secondo momento, dopo il ricovero in ospedale delle 27enne, secondo il racconto di alcuni media che non citano fonti.

Le difficili operazioni di salvataggio dell’influencer morta girando il suo ultimo Reel

Un’altra cosa è certa: per riportare a valle il corpo della giovane influencer morta in India ci sono volute più di sei ore e il supporto di più di 50 persone, tra soccorritori ‘ufficiali’ e volontari che si trovavano in quel di Kumbhe per un fortuito caso. La ragazza – infatti – sarebbe caduta per svariate decine di metri in quel profondo dirupo e le operazioni di soccorso sono state rese ancora più complicate dalla violenta pioggia che da giorni si abbatte in tutta l’India.

“È caduta sulla roccia scivolosa – avrebbe raccontato uno dei soccorritori dell’influencer morta, interpellato dall’Economic Times – e inizialmente non riuscivamo a capire dove fosse“. Individuato il corpo apparentemente senza vita di Aanvi Kamdar “[l’abbiamo] recuperata con una barella attaccata a delle corde. Sei soccorritori sono scesi (..) e altri 50 hanno aiutato dalla cima del dirupo”, riportando su l’influencer che presentava diverse ferite gravi.

Influencer morta in India: i video dei soccorsi che recuperano il corpo

Di seguito vi lasciamo alcuni video girati dai soccorritori intervenuti per riportare a valle l’influencer morta cadendo dal dirupo; ma vi invitiamo a guardarli solamente nel caso in cui non siate facilmente impressionabili, fermo restando che nulla aggiungono alla narrazione dell’accaduto ma danno solamente un’idea di quanto siano state complicate e lunghe le operazioni.

