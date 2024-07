Inga Lindstrom – Il segreto dei Nordquist, diretto da Tanja Roitzheim

La programmazione televisiva di Canale 5 prevede, per il pomeriggio di domenica 28 luglio, a partire dalle ore 16:40, la messa in onda del film di genere sentimentale Inga Lindstrom – Il segreto dei Nordquist. Si tratta di una pellicola televisiva realizzata in Germania e il film fa parte di una lunga serie di pellicole tratte dagli scritti di Christiane Sadlo.

La regia è di Tanja Roitzheim, mentre nel cast ci sono tanti attori conosciuti anche dal pubblico italiano, perché han preso parte a diverse serie TV: Anne Werner, Jan Hartmann, Gerrit Klein, Fritz von Fried, Siemen Ruhaak e Tamara Rohloff.

La trama del film Inga Lindstrom – Il segreto dei Nordquist: cercando tombe vichinghe si trova l’amore

In Inga Lindstrom – Il segreto dei Nordquist ci troviamo in Germania e viene raccontata la storia di una archeologa di nome Emilia. Lei si sta interessando tantissimo della storia del popolo dei vichinghi ed è pronta a dimostrare che nella società civile ci fossero delle donne guerriere. Questa sua interpretazione va contro a quello che è sempre stato detto dai vari storici che si sono occupati di vichinghi.

Le sue ricerche personali però non trovano riscontro negli altri docenti e accade così che durante le sue lezioni all’ateneo, l’insegnante si ritrovi a controbattere con oppositori pronti a portare dati oggettivi. Così che Emilia decide di andare avanti da sola in queste ricerche, per portare sulla sua scrivania dei dati inconfutabili.

Seguendo le tracce del suo ragionamento, Emilia scopre che presso la tenuta di una facoltosa famiglia, i Nordquist, si dovrebbe celare il tumulo funerario di una si queste guerriere vichinghe. Per cercare di scoprire quanto più possibile, la giovane archeologa si reca dalla famiglia e si finge una giardiniera. Grazie a questo contatto di collaborazione riesce ad avere a disposizione gli strumenti adatti per centrare l’obiettivo: far effettuare degli scavi. Nel frattempo, Emilia è molto attratta da Alexander uno dei figli della famiglia…