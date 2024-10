Jack La Furia e l’amore per i figli

Jack La Furia, come giudice di X Factor 2024, si sta facendo conoscere anche sotto altre vesti tirando fuori la propria sensibilità ed empatia. Insieme a Paola Iezzi, Manuel Agnelli e Achille Lauro, Jack La Furia è pronto a regalare un sogno ai concorrenti del talent show di Sky. Lo stesso sogno che ha vissuto lui e che continua a vivere anche se con più consapevolezza rispetto al passato. Per l’artista, infatti, sono finiti i tempi delle lunghe serate in discoteca, delle notti insonni e del divertimento vario. Oggi, infatti, nella vita di Jack, tutto è cambiato. Se l’amore per la musica non è mai cambiato, è cambiato l’approccio di Jack La Furia alla vita, soprattutto da quando sono arrivati i figli.

«Ho fatto i figli non per continuare a fare quello che facevo prima e lasciarli alla tata, ma perché ci tenevo davvero a costruirmi una famiglia. Volevo godermi i figli e vivermeli in fondo, e questo mi ha sicuramente cambiato la vita. Anche perché banalmente non avrei potuto più fare le 7 del mattino. Penso che i figli mi abbiano aggiustato. Accompagnarli e andarli a prendere a scuola mi mette in pace», he dichiarato l’artista a Vanity Fair.

Jack La Furia: perché non parla della famiglia

Se della carriera di Jack La Furia si sa tutto, così non è per la vita privata di cui l’artista parla pochissimo. «Sì, perché ho sempre voluto tenere la mia famiglia lontana dai riflettori a meno che non lo vogliano loro. Siccome quel desiderio per il momento non c’è, è giusto che certi momenti rimangano nostri e non siano pubblici. Penso che questo sia alla base della felicità», ha detto a Vanity Fair.

Tornando alla presenza dei figli, inoltre, ha aggiunto: «Mi ha sicuramente addolcito e tranquillizzato. Comunque mi chiamo Jake la Furia, non Tatone Simpaticone, ma questo non toglie che voglia essere un padre e godermi una vita tranquilla», ha concluso a Vanity Fair.

