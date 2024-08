Il crossover, il solito ‘ripescaggio’: ormai ci siamo abituati, spesso e volentieri Alfonso Signorini ha pescato da Temptation Island per infoltire e ravvivare le dinamiche del suo reality. Come papabile nuovo concorrente del Grande Fratello 2024 è infatti spuntato Jakub Bakkour; per l’appunto, abbiamo fatto la sua conoscenza proprio di recente grazie al reality estivo dedicato ai dissidi sentimentali.

Jakub Bakkour nuovo concorrente del Grande Fratello 2024 dopo Temptation Island? Non dovremo attendere il prossimo 16 settembre per scoprirlo – data prevista per il ritorno del reality condotto da Alfonso Signorini – ma per ora la ‘suggestione’ è alimentata unicamente da una considerazione dell’ex tentatore incalzato dai fan sui social. “Se mi hanno contattato per il gf e se mi piacerebbe come esperienza? Sì, mi piacerebbe molto; mai dire mai. Settembre si avvicina…”.

Quel ‘settembre si avvicina’ scritto da Jakub Bakkour è forse l’origine dei rumor che lo vorrebbero come nuovo concorrente del Grande Fratello 2024 dopo l’esperienza a Temptation Island. Un commento sibillino, che in un certo senso offre su un piatto d’argento ad Alfonso Signorini l’eventuale partecipazione laddove non ci sia già stato un contatto con la produzione del reality. Infatti, la sua condotta nel reality dedicato ai dissidi sentimentali – dove lo abbiamo visto molto vicino a Gaia – potrebbe aver già fatto breccia negli autori che potrebbero dunque contare su di lui per la formazione del cast di concorrenti per il Grande Fratello 2024.