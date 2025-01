Nei giorni scorsi nella casa del Grande Fratello, Javier si è lasciato andare ad alcune confidenze personali con Amanda Lecciso, parlando del tipo di donna che vorrebbe al suo fianco. Il ragazzo ha nominato una persona con cui avrebbe avvertito un certo feeling prima di entrare nella casa di Cinecittà, molti così si sono chiesti se sia la sua fidanzata o semplicemente una persona di cui si è invaghito. Il concorrente, smentendo l’interesse per alcune coinquiline, ha raccontato di essersi interessato ad una ragazza bellissima, di nome Vanessa, fuori dalla casa.

Una persona che potrebbe persino varcare la porta rossa, per scombussolare le carte e movimentare il gioco. Non è la sua fidanzata, lo ripetiamo, ma una ragazza per la quale aveva provato un certo interesse. “Fuori c’era una ragazza, si chiama Vanessa. “Lei è bellissima e qualche giorno fa l’ho pure sognata”, ha raccontato.

“Tra noi non c’è mai stato nulla, l’ho vista solo una volta al mare. L’ho seguita sui social, ma lei non mi ha mai seguito”, ha spiegato il concorrente. Javier, così, ha precisato di essere single ma di non aver smesso di pensare alla misteriosa ragazza che lo ha stregato. Il concorrente gieffino ammette di pensarla spesso, anche se lei lo avrebbe gelato quando tentò un approccio social prima di entrare nella casa.

“Non le ho neanche parlato, l’ho solo vista perché viene spesso nelle Marche”, ha spiegato Javier, facendo capire di essere ancora indietro nel corteggiamento. Sul web si sta cominciando a parlare molto di questa ragazza e come dicevamo non è escludere che possa entrare nella casa del Grande Fratello nelle prossime ore o nelle prossime puntate. Sarà davvero così?

