Javier Martinez, chi è il pallavolista e concorrente del Grande Fratello 2024

Stasera lunedì 16 settembre 2024 prenderà il via su Canale Cinque la nuova edizione del Grande Fratello di Alfonso Signorini, il conduttore è pronto a presentare sul piccolo schermo i nuovi inquilini della Casa, e tra questi troveremo il pallavolista Javier Martinez. Nato a Cordoba nel 1995, da giovanissimo si è trasferito in Sardegna dove ha messo le radici, alto 190 cm, vanta una carriera nel mondo della pallavolo ma in passato è già stato un volto televisivo, avendo preso parte a due dei programmi più celebri di Maria De Filippi, il dating show Uomini e donne e Temptation Island, dove ha fatto da corteggiatore a Ilaria Teolis, che aveva partecipato al programma insieme al fidanzato di allora, Massimo Colantoni.

Tra Javier Martinez e la ragazza in quell’occasione nacque un legame, che però non si protrasse per troppo tempo, poi nel 2019 il pallavolista decide di partecipare a Uomini e donne di Maria De Filippi, altro programma che non si è rivelato troppo fortunato per lui, ma una segnalazione giunta in quell’occasione alla produzione porta all’allontanamento dalla trasmissione, dopo la scoperta di una sua relazione esterna alla trasmissione. Javier Martinez non tentò di difendersi dagli attacchi e decide di lasciare in fretta e furia il programma di Canale Cinque che non gli portò dunque particolare fortuna.

Javier Martinez in cerca di rivincita: riuscirà a trovare il successo grazie al Grande Fratello?

Dopo aver impilato alcune esperienze non certo positive, Javier Martinez ha deciso di riprovare la sorte e questa sera lunedì 16 settembre, infatti, sbarcherà nella casa del Grande Fratello 2024. La speranza per il pallavolista argentino cresciuto in Italia è quella di riuscire finalmente a trovare il successo e magari anche l’amore, dopo i tentativi andati male in passato.

Riguardo alla sua carriera nella pallavolo, per la stagione 2024-2025 Javier Martinez è stato ingaggiato dal club Avimecc Modica, che milita in A3, club nel quale aveva già giocato in passato.