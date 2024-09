Concorrenti Grande Fratello 2024: da Jessica Morlacchi a Luca Calvani

L’attesa per il Grande Fratello 2024 sta per terminare: questa sera prende il via la nuova edizione del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, che sarà affiancato dalla confermata Cesara Buonamici e dalla novità Beatrice Luzzi nel ruolo di opinioniste. Ma chi sono i concorrenti che popoleranno la Casa, tra Vip del mondo dello spettacolo e personaggi non noti al pubblico televisivo? Il cast è molto ricco ed è già stato annunciato in forma ufficiale dai canali social del programma.

Tra i nomi troviamo l’ex cantante dei Gazosa Jessica Morlacchi e un trio tutto al femminile che prenderà parte al reality come unico concorrente in gioco: Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi ed Eleonora Cecere, ex ragazze di Non è la Rai che hanno conosciuto il grande successo negli anni ’90. Spazio poi all’attore di Beautiful Clayton Norcross e all’attore e conduttore televisivo Luca Calvani.

Concorrenti Grande Fratello 2024: il caso di Lino Giuliano

Da Temptation Island sbarca Lino Giuliano, uno dei protagonisti dell’edizione estiva di quest’anno e su cui si è recentemente scatenato un polverone mediatico. La sua presenza sembra essere a rischio, dopo il commento omofobo indirizzato al tiktoker Enzo Bambolina su Instagram e che ha calamitato su di sé numerose critiche; in molti, infatti, invocano per lui l’immediata squalifica e il suo futuro televisivo al momento sembra molto incerto.

Proseguendo con i concorrenti del Grande Fratello 2024, nel cast ci sarà spazio anche per il coreografo e ballerino nonché marito di Carmen Russo, Enzo Paolo Turchi, così come la modella brasiliana ed ex naufraga dell‘Isola dei Famosi Helena Prestes; a varcare la Porta Rossa ci saranno anche l’ex Velina di Striscia la Notizia Shaila Gatta, la celebre attrice Clarissa Burt e il divo spagnolo Iago García, che il pubblico di Mediaset ha già avuto modo di vedere nelle soap Il segreto e Un altro domani.

Grande Fratello 2024, si punta ancora sul cast misto: i primi “Nip”

Anche quest’anno Alfonso Signorini punta ad un cast misto, che comprende volti noti e non noti; tra le personalità non famose, che avranno dunque modo di farsi conoscere al grande pubblico televisivo al Grande Fratello 2024 a partire da queste sera, sono stati ufficializzati al momento l’esperta di sicurezza informatica Ilaria Clemente e l’idraulico Tommaso Franchi.

Questi, dunque, sono i nomi dei concorrenti del Grande Fratello 2024 pronti a fare il loro ingresso nella Casa a partire da questa sera; tutto, o quasi, è pronto per la prima attesissima puntata!

Grande Fratello 2024, dove seguire il reality in tv e in streaming

Il Grande Fratello 2024 va in onda in prima serata questa sera, lunedì 16 settembre 2024, a partire dalle ore 21.20 circa su Canale 5; il pubblico avrà modo di seguire il reality anche in streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity attraverso il sito e l’app, mentre in tv è disponibile la diretta h24 su Mediaset Extra, sul sito e app di Mediaset Infinity e su La5.