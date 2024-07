Jennifer Lopez e Ben Affleck divorzio: lui va a vivere da solo, lei cerca un immobile

Nella separazione tra Jennifer Lopez e Ben Affleck si aggiungono nuovi tasselli che rendono sempre più certo il fatto che tra i due il divorzio è imminente. Secondo quanto appreso da TMZ, Ben Affleck ha acquistato una nuova tenuta multimilionaria a Los Angeles, fonti immobiliari hanno spifferato che l’attore 51enne è riuscito ad aggiudicarsi per 20.5 milioni di dollari una villa a Pacific Palisades, elegante quartiere a Los Angeles. Sono trapelati anche ulteriori dettagli sulla splendida residenza splendida che ha cinque camere da letto e sei bagni, sala da pranzo, studio, diverse cabine armadio, una sala multimediale, un bagno di servizio, dependance e altri comfort.

E mentre Ben Affleck ha comprato una residenza milionaria, anche Jennifer Lopez sarebbe a caccia di una casa tutta sua. La coppia è in crisi da maggio e Ben ha recentemente portato via tutti i suoi averi dalla casa di Beverly Hills mentre la cantante era in vacanza in Italia. Il sito americano ne è ormai certo: “Questo matrimonio, che ha solo 2 anni, è diretto verso una conclusione in tribunale per il divorzio.” Insomma, tra Jennifer Lopez e Ben Affleck divorzio imminente e nel mentre secondo la stessa fonte sembra anche che i due abbiano cercato senza riuscirci, in sordina, di vendere la loro casa a Beverly Hills, comprata per 61 milioni di dollari a giugno, ma non hanno trovato nessun acquirente, motivo per cui la l’hanno messa ufficialmente sul mercato l’11 luglio per 68 milioni di dollari.

Ben Affleck, è finita con Jennifer Lopez e lui va a vivere temporaneamente dall’ex moglie Jennifer Garden

Jennifer Lopez e Ben Affleck divorzio? Tra i due divi di Hollywood è ormai finita e di recente una persona molto vicina all’ex moglie di Marc Anthony ha spiegato al Daily Mail il motivo per cui Jennifer Lopez e Ben Affleck si sarebbero lasciati: “Jenny ne ha avuto abbastanza e ci ha davvero provato, ma non può fare di più, la situazione non sta migliorando, anzi sta peggiorando”. A chiudere la relazione sarebbe stata dunque Jennifer perché, a quanto pare, suo marito era “sempre scontroso e negativo”. Nel frattempo Ben Affleck appare molto vicino all’ex moglie Jennifer Garden, sono stati sposati dal 2005 al 2018 e hanno avuto tre figli: Violet , 18 anni, Fin, 15, Samuel, 12 e sembra che temporaneamente l’attore ha preso una casa in affitto proprio vicino all’ex moglie.