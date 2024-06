Jenny e Tony di Temptation Island 2024, regolamento infranto: provvedimento in arrivo?/ Nuova segnalazione

Temptation Island 2024, Tony infrange il regolamento? “Fa serate, redazione deve prendere provvedimenti”

Filippo Bisciglia giovedì 27 giugno 2024 è ritornato al timone del docu-reality di Canale5 su viaggio nei sentimenti, rumor e indiscrezioni non sono mancate ma a finire nel mirino delle segnalazioni è la coppia formata da Jenny e Tony di Temptation Island 2024. L’ultima in ordine di tempo l’ha lanciata l’esperta di gossip Deianira Marzano e sembrerebbe proprio che Tony ha violato il regolamento non sul piccolo schermo ma fuori.

Nel dettaglio nelle scorse ore la Marzano ha ricevuto delle segnalazioni in cui si nota che il dj catanese viene pubblicizzato per delle serate, peccato però che dovrebbe essere vietato fare serate fino alla fine della trasmissione, che invece al contrario è appena iniziata. La follower della Marzano, dunque, si è chiesta: “Ma lui lo sa che non potrebbe fare serate e cose varie? La redazione dovrebbe prendere provvedimenti” Insomma sulla scia della popolarità appena ottenuta con Temptation Island 2024, anche se non basata su un sentiment positivo, Tony indefesso continua le sue serate: la redazione prenderà un provvedimento?

Jenny e Tony a Temptation Island 2024: continuano le segnalazioni

La segnalazione delle serate di Tony riportata da Deianira Marzano è l’ultima di una lunga serie, ben prima dell’inizio del programma sia la Marzano che Amedeo Venza hanno riportato una serie di informazioni e dettagli su Jenny Guardiano e Tony Renda a Temptation Island 2024, 26 anni lei e 41 lui stanno insieme da cinque anni e convivono. Lui è un noto Dj molto conosciuto a Catania e su di lui non sono mancate le prime segnalazioni. Viene descritto come un ‘pagliaccio’ che il tempo libero lo passa scrivendo ad altre ragazze e poi piange dicendo che la ama. Mentre lei sembra abbia deciso di partecipare per vendicarsi.

Nella prima puntata di Temptation Island 2024, poi Tony ha confessato di aver tradito Jenny, di avere una sorta di doppia personalità e di essere come Dottor Jekyll e Mr Hide, avvinatosi moltissimo alle single ha già messo in mostra il suo lato marpione. Da parte sua Jenny, confusa e turbata da alcune dichiarazioni ha rivelato di aver intenzione di andare fino in fondo con lui.











