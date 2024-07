Uomini e Donne 2024, Jenny Guardiano tronista dopo Temptation Island 2024? Web l’acclama dopo sfogo contro Tony

Nella quarta puntata di Temptation Island 2024 in onda mercoledì 24 luglio 2024 non è passato inosservato il duro sfogo di Jenny contro Tony dopo che quest’ultimo ha ammesso con estrema schiettezza di averla tradita e di avere una doppia vita della quale la ragazza è all’oscuro. Dopo aver visto l’ennesimo video, la 26enne catanese è esploda di rabbia, ha iniziato ad urlare che gli fa schifo e che è pronta a voltare pagina. Sembra proprio che Jenny e Tony si lasceranno dopo Temptation Island 2024, almeno stando alle dichiarazioni di lei.

E dopo il duro sfogo ed il fatto che la giovane ha alzato la testa sul web in molti invocano a gran voce Jenny Guardiano tronista di Uomini e Donne 2024/2025. Nel reality dei sentimenti la giovane si è avvicinata al single Luigi anche se sembra più una sincera amicizia che qualcosa di più e dunque non è escluso che nella prossima stagione del dating show di Maria De Filippi sieda sul trono. Del resto in passato è già successo altre volte ed in questi giorni anche un altro protagonista di Temptation Island 2024, il tentatore di Carlo Marini si vocifera possa essere tra i nuovi tronisti.

Temptation Island 2024, Jenny Guardiano nuova tronista ad Uomini e Donne? Esplode il gossip sul web

Jenny Guardiano tronista ad Uomini e Donne? Sul web impazza il gossip. Molti utenti vorrebbe la bella e spigliata catanese nel programma di Maria De Filippi alla ricerca del vero amore, dando per certa la sua rottura con Tony. Un utente, infatti, ha scritto: “MANIFESTANDO JENNY CHE LASCIA IL RATTO E MARIA LA PRENDE A UOMINI E DONNE” mentre un altro ha aggiunto: “Ho solo una richiesta a settembre : Jenny tronista a uomini e donne” e poi ancora: “Vogliamo Jenny tronista”. Insomma il web la acclama a gran voce ed anche l’esperto di Uomini e Donne Lorenzo Pugnaloni ha lanciato sul suo profilo Instagram l’idea di Jenny tronista.