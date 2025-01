Jessica Morlacchi sarà una delle protagoniste della trasmissione Verissimo in onda sabato 18 Gennaio 2025. La donna racconterà tanti temi e in particolare la recente esperienza al Grande Fratello. Durante la trasmissione di Alfonso Signorini la donna ha ricordato ancora una volta il grande legame che ha con i suoi genitori, Marina e Mauro.

Chi è Francesco Paolantoni/ Il dolore per la morte dei genitori e il periodo buio

Nonostante i 37 anni Jessica vive ancora con i genitori ma più volte si è detta felice di questa scelta ed ha un grande legame con loro, in particolare con mamma Marina. Quest’ultima è apparsa raramente in televisione, l’abbiamo vista al Grande Fratello Vip per una sorpresa e in passato durante la partecipazione di Jessica al programma Rai condotto da Amadeus Ora o Mai più.

Perché Jessica Morlacchi ha abbandonato il Grande Fratello?/ Fatale il provvedimento dopo lite con Helena

Riguardo al rapporto con la madre Jessica ha svelato del grande rapporto ma anche di qualche litigio come ad esempio: “Litighiamo perchè fumo troppo o per come mi esprimo ma la amo tantissimo”, poi riguardo il loro legame la donna ha sottolineato quanto sia forte e quanto li veda unite.

Jessica Morlacchi e l’importanza dell’influenza paterna

Riguardo il legame con la madre Jessica Morlacchi ha sottolineato: “Io dormo in camera con mia madre, cacciamo mio padre che ci diceva spegnere la tv e invece noi volevamo guardarla e ci mettevamo a mangiare il gelato”. Un legame importante e Jessica Morlacchi è legatissima a sua madre Marina ma anche a suo padre Mauro.

Simone Fratini, chi è il marito di Barbara De Rossi/ "Grande passione tra noi. Fu colpo di fulmine"

L’uomo ha avuto un ruolo cruciale nella carriera della figlia, l’ha spinta verso tutto questo come lei ha ricordato più volte durante le interviste: “Mio padre ha sempre desiderato che lavorassi nel mondo della musica. Rispetto agli altri genitori lui non mi ha mai detto devi diventare dottoressa, anzi”. Mauro ha spinto molto la figlia ed ha avuto un ruolo molto importante nel proseguo della sua carriera, esplosa giovanissima.

Anche durante il Grande Fratello il padre l’ha incoraggiata con un video messaggio che l’ha mandata in lacrime: “Stai facendo un percorso perfetto, stai facendo bene e ricordati che papà ci sta e ci starà sempre. Ti voglio bene”, il messaggio si conclude con i due genitori e Jessica letteralmente commossa e in lacrime durante l’esperienza al GF.