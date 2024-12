Jorginho, pseudonimo di Jorge Luiz Frello Filho, è legato da circa quattro anni a Catherine Harding, cantante britannica ed ex compagna di Jude Law. Dopo la nascita del loro figlio tre anni fa, sembrava che la coppia fosse pronta per il matrimonio. Tuttavia, la loro relazione potrebbe essere messa in crisi da nuove voci di infedeltà che riguardano il calciatore. In passato, Jorginho era già finito al centro di polemiche per un presunto flirt con la traduttrice del Chelsea, Elisa Scalcon, un’accusa avanzata dall’ex fidanzato della donna. Ora, a puntare il dito contro di lui è una donna di 39 anni chiamata Vanessa Sandora.

Questa volta, Catherine Harding ha deciso di prendere in mano la situazione e affrontare direttamente la presunta amante del fidanzato per scoprire la verità. Senza esitazioni, la cantante britannica avrebbe addirittura fatto irruzione in piena notte a casa di Vanessa Sandora per un confronto faccia a faccia. “Ero spaventata a morte, terrorizzata da chi bussava alla mia porta senza preavviso a quell’ora della notte. Era una donna che non conoscevo, che mi ha detto di essere la compagna di Jorginho e di farla entrare”, ha raccontato Vanessa.

Jorginho nella bufera: la compagna Catherine Harding fa irruzione nella casa della presunta amante

Stando a quanto riportato dal tabloid britannico The Sun, Jorginho e Vanessa Sandora avrebbero avuto un flirt circa tre anni fa. Il calciatore dell’Arsenal e la 39enne si sarebbero incontrati in tre occasioni, una delle quali in un ristorante italiano nella zona Nord Ovest di Londra. Ma, come confermato da Vanessa, i due non si vedono più da tempo. La donna ha infatti preferito essere onesta con Catherine, raccontandole tutta la verità sulla sua tresca con il compagno e padre di suo figlio.

“Catherine ha avuto il mio indirizzo e il mio numero di telefono da un mio ex che l’aveva contattata. L’ho fatta entrare e abbiamo fatto una chiacchierata, da donna a donna. Ho pensato che meritasse di conoscere i fatti, quindi glieli ho dati”, ha confessato Vanessa Sandora. Anche se tra loro tutto è finito da tempo, il calciatore dell’Arsenal sembrerebbe insistere nel cercare Vanessa, nonostante i suoi continui rifiuti: “Non sono una sgualdrina. Le ho detto che non sono interessata al suo ragazzo. Deve andare avanti e lasciarmi fuori dalla sua vita”. A questo punto, l’imminente matrimonio tra Catherine Harding e Jorginho potrebbe essere seriamente a rischio. Catherine sceglierà di fidarsi del suo compagno o darà credito alle parole della presunta amante?