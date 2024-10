Justine Mattera è pronta a ritagliarsi un ruolo da protagonista a Tale e quale show 2024, con una nuova esibizione destinata a far discutere. Questa sera, venerdì 18 ottobre, la brillante concorrente indossa i panni di Heather Parisi, icona della danza e del mondo dello spettacolo. Justine si è allenata duramente per avvicinarsi al talento della Parisi e proverà a convincere giurati e pubblico con performance da stropicciarsi gli occhi. Una bella sfida per una come lei, che nel corso della sua vita ha dovuto affrontare prove emotivamente ben più provanti.

Come i gravi problemi di salute della sorella e i pregiudizi fisici con cui ha dovuto fare i conti, fin da giovanissima. “Quando avevo soli dodici anni scoprirono che mia sorella aveva un linfoma di Hodgkin, che ne aveva dieci anni. Papà e mamma dovettero concentrarsi su di lei e da quel momento sono stata un po’ da sola. E’ stata dura ma ho imparato ad essere autonoma”, ha detto Justine Mattera in una intervista rilasciata a Vanity Fair.

Justine Mattera si trasforma in Heather Parisi, la nuova sfida a Tale e quale show 2024

Parlando del suo passato, Justine Mattera ha ricordato appunto, quando a scuola subì dei pregiudizi per il suo aspetto estetico. “Ricordo quando a scuola vedendomi entrare, una insegnante mi disse che avevo sbagliato corso. Ero alta, bionda…”, l’amarezza di Justine Mattera. Ora la testa è solo su Tale e quale show 2024, con l’imitazione di Heather Parisi che può riservare grosse sorprese. Riuscirà a scalare la classifica?

Di certo, da casa o in studio, ci sarà l’amato marito di Justine a tifare per lei. “Io e mio marito non ci mostriamo mai insieme? Ci piace uscire, facciamo tanto sport insieme. Ogni tanto andiamo tutti entusiasti dai nostri figli con proposte per noi meravigliose e ci guardano con certe facce…”, ha raccontato.

